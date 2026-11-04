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Champions League

Dónde ver EN VIVO PSV vs. Brujas por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

PSV y Brujas se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Philips Stadion, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

PSV vs. Brugge, Champions League
PSV vs. Brugge, Champions League

PSV recibe a Brujas este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Philips Stadion.

PSV llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Brujas tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, PSV ganó 7-0 como local ante Willem II. El conjunto marcha 21° con 4 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Feyenoord.

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Brujas viene de ganar 4-2 como visitante ante ZW. El equipo ocupa el puesto 13 con 6 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Sint-Truiden.

El historial entre PSV y Brujas

PSV y Brujas se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de PSV, 1 de Brujas y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/07/2024PSV vs. Brujas1-1Club Friendlies
09/01/2020PSV vs. Brujas1-2Club Friendlies
11/01/2019PSV vs. Brujas2-1Club Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Fenerbahce vs. LiverpoolMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
AEK Athens vs. Real MadridMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
Viking vs. Sabah FKMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Slavia Praga vs. ArsenalMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Lens vs. Como 1907Miércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
RB Leipzig vs. Man CityMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Porto vs. NapoliMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Dortmund vs. BetisMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • PSV y Brujas se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • PSV suma 4 puntos en el torneo.
  • Brujas suma 6 puntos tras vencer a ZW, Sint-Truiden y Lens.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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