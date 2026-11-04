Dónde ver EN VIVO PSV vs. Brujas por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

PSV recibe a Brujas este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Philips Stadion.
PSV llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Brujas tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, PSV ganó 7-0 como local ante Willem II. El conjunto marcha 21° con 4 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Feyenoord.
Brujas viene de ganar 4-2 como visitante ante ZW. El equipo ocupa el puesto 13 con 6 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Sint-Truiden.
El historial entre PSV y Brujas
PSV y Brujas se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de PSV, 1 de Brujas y 1 empate.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/07/2024
|PSV vs. Brujas
|1-1
|Club Friendlies
|09/01/2020
|PSV vs. Brujas
|1-2
|Club Friendlies
|11/01/2019
|PSV vs. Brujas
|2-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Fenerbahce vs. Liverpool
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|AEK Athens vs. Real Madrid
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viking vs. Sabah FK
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Slavia Praga vs. Arsenal
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lens vs. Como 1907
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Man City
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Porto vs. Napoli
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Dortmund vs. Betis
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- PSV y Brujas se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- PSV suma 4 puntos en el torneo.
- Brujas suma 6 puntos tras vencer a ZW, Sint-Truiden y Lens.