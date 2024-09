Atlético de Madrid se acerca para debutar en la Champions League 2024/2025. La Copa de Europa supone una deuda histórica de esa entidad que liderada por Diego Pablo Simeone vuelve al ruedo en unas horas ante RB Leipzig. El Cholo y Julián Álvarez se ilusionan con una campaña para el recuerdo gracias a la sede de la final de esta edición con formato nuevo y más equipos. ¿De qué se trata todo?

Múnich recibirá la gran final de la Champions el próximo 31 de mayo. Será la cuarta ocasión donde la capital de Baviera ejercerá de hogar de un torneo donde Atlético puede ilusionarse. Cada vez que la ciudad al sur de Alemania cerró la temporada europea, un nuevo equipo se sumó a la lista de campeones de la Copa de Europa. Los Colchoneros, con tres finales en su historia, arrancan ante Red Bull un duro camino al Allianz Arena.

¿Quiénes son los precedentes en este sentido? Nottingham Forest (1979), Olympique Marsella (1993), Borussia Dortmund (1997) y Chelsea (2012) han sido los campeones cada vez que Múnich hizo de final de la Copa de Europa. Tres veces se dio todo en el Olímpico de la ciudad, la última en el Allianz Arena pero en todas y cada una de las ocasiones hubo un nuevo rey de la Champions League. Este jueves en el Metropolitano, Leipzig es el primer paso.

“Los jugadores están respondiendo muy bien. Todos los que entran desde el banco y nos da la posibilidad de competir. Podemos sacar jugadores de los que esperan para que cuando entren demuestren como en Bilbao o ante el Girona. Trabajamos como un equipo y queremos más”, palabras de un Cholo Simeone que espera por el debut de los suyos en un torneo cargado de noches tanto mágicas como dolorosas para la entidad. Con Julián Álvarez y un mercado para la historia se sueña.

El Allianz Arena siempre vio a un equipo consagrarse por primera vez como campeón de la Champions: IMAGO

RB Leipzig, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Benfica, Lille, RB Salzburgo, Slovan Bratislava y Sparta Praga marcan el inicio del camino. Atlético de Madrid sueña con sumarse a un grupo de primeros campeones de la Champions como lo hizo en las finales de 1974, 2014 o 2016. Tras un buen inicio de año en LaLiga, llega el momento de llevar las sensaciones del equipo a un territorio europeo donde en caso de mantenerse la tendencia, Múnich dará un nuevo campeón de la Copa de Europa.

David Villa bendice el fichaje de Julián Álvarez

“¿Pueden jugar juntos Julián Álvarez, Sorloth y Griezmann? Eso es una pregunta para el Cholo. Yo creo que los jugadores. Yo siempre digo lo mismo, que los jugadores de calidad pueden siempre acoplarse y jugar juntos. Los tres son tres jugadorazos. Pero claro, hay que acoplar todo, todo el equipo. Es una decisión del Cholo. Estoy convencido de que algún día van a jugar seguro”, reflexiones del mítico delantero de la selección española y Barcelona en MARCA sobre el fichaje del argentino. Villa habló de un Atlético con mejor plantel que aquel que llegase a la final de la Champions del 2016.

Koke analiza las polémicas con Vinicius

En poco más de una semana llega el derbi de Madrid. Koke, capitán de Simeone, prefirió no hablar sobre los últimos partidos alrededor de la figura de la estrella merengue en el Metropolitano: “Prefiero no hablar de eso porque luego ponen cosas en mi boca que no son y me empiezan a tildar de muchas cosas que tampoco son, así que prefiero no hablar de ese tema. Me dicen cosas que no son y que ni mi familia ni yo nos merecemos”.