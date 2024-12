Debutó hace un mes en Real Madrid, rechazó al City Group de Guardiola y ahora vale 50 millones

Manchester City y Real Madrid han compartido diversas tramas de mercado a corto plazo. Desde Rodri, pasando por los rumores en relación a Rodrygo Goes e incluso todo el oscurantismo que va de la mano con el futuro de Erling Haaland, skyblues y merenguen vuelven a aparecer en las mismas líneas de una información que nos lleva al verano pasado. Un defensor que no había debutado en España era pretendido por el City Group de Pep Guardiola. Ahora vale 50 millones de euros.

La historia de Raúl Asencio es curiosa donde las haya. Su nombre surgió en la prensa por primera vez al aparecer en una trama policial y de distribución de material para adultos en la cantera del Real Madrid. Una historia que todavía espera por acontecimientos y donde el defensor de 21 años de momento es dejado en un segundo plano en relación con otros tres jugadores de las inferiores que fueron despedidos de Valdebebas. Lo que iba a ser un posible debut frente al Deportivo Alavés meses atrás se mudó hasta el instante de la lesión de Eder Militao.

El brasileño se rompió los cruzados ante Osasuna el pasado 9 de noviembre. Asencio entraba por Militao y la rompió en dicha jornada. Portería a cero, asistencia a Jude Bellingham en un balón de más de 40 metros y con una saga donde solo Antonio Rudiger se encuentra solo le fueron dando lentamente hueco en un equipo del que no ha salido de la fecha. Leganés, Liverpool y Getafe, sus primeros encuentros con un Real Madrid que ahora quiere renovarle. En verano le buscó City Group.

Y es que el Diario AS afirma que el conglomerado de clubes donde resalta Manchester City de Pep Guardiola buscó su fichaje en verano y cuando Asencio no había debutado en primera. Solo en Real Madrid Castilla por tercera división y con un contrato que terminaba en 2026. Seis millones de euros fueron ofrecidos por el jugador con el objetivo de que fuese cedido desde el Etihad al Girona. La casa blanca se negó, apareció la situación deportiva como de lesiones nombrada y ahora tiene nuevo precio…¡50 millones de euros!

El City Group de Guardiola pretendía a un desconocido Asensio en verano: IMAGO

Publicidad

Publicidad

Es el valor de mercado que Asencio tiene ahora mismo para Real Madrid. Se trabaja ya en una renovación donde el joven amplié su contrato por varios años de la mano de una cláusula de recisión que llegue al medio centenar de millones de euros. Una historia más que singular rodea a un joven que esta noche se mide con Nico Williams, Sancet, Berenguer y San Mames en la ciudad de Bilbao. Manchester City, Girona, Guardiola y Emiratos Árabes le querían en verano.

ver también “Tal vez merezco ser despedido”, la tremenda explicación de Guardiola a sus gestos contra Anfield

Ancelotti, sorprendido con Asencio en Real Madrid

“Sí, me ha sorprendido, sobre todo la madurez que tiene, la tranquilidad que muestra para manejar las situaciones del juego. Nunca está preocupado, nunca lo ves con miedo, está muy seguro. La prueba de fuego ya la superó, se puede considerar un jugador de nuestra plantilla con todo el mérito, porque lo merece”, reflexionaba en las últimas el propio Carletto sobre un jugador que supone el primer canterano del club en tener 4 partidos seguidos en la máxima categoría del Real Madrid desde la pandemia.

Guardiola habló de su supuesto choque con De Bruyne

En medio de los rumores que aparecieron sobre la fractura entre ambos nombres, Pep se mostró tajante sobre su estrella en una declaración llena de ironía: “La gente dice que tengo un problema con Kevin. ¿Crees que me gusta no jugar con Kevin? No, no quiero que juegue Kevin. El tipo que tiene más talento en el tercio final. No lo quiero. Tengo un problema personal con él después de nueve años juntos. Ha dado los mayores éxitos a este club. Me encantaría tener al Kevin en su mejor momento, con 26 o 27 años”.

Publicidad

Publicidad