A pesar de que Manchester City volvió al triunfo, Guardiola sigue con malas noticias: "Estoy triste"

Es oficial el regreso a la victoria para un Manchester City que con Pep Guardiola al frente, se sacó toda la tensión de las últimas semanas. 3-0 sobre un Nottingham Forest que visitaba el Etihad como la revelación del torneo y en una fecha donde Liverpool se dejó puntos en la lucha por la Premier League. Eso sí, el catalán anticipó nuevos problemas para sus hombres y dejó una frase enigmática en rueda de prensa.

No hubo tantos de Erling Haaland, pero sí 3 puntos que recuperan la senda del triunfo para un Manchester City que abandona su estado de crisis. No olvidemos que los hombres de Guardiola no conocían la victoria en un partido oficial desde el pasado 26 de octubre y cuando derrotaron por la mínima al Southampton. Se termina una racha de 7 encuentros y concretamente una de cuatro derrotas consecutivas por Premier que dolían y de qué manera en el conjunto skyblue.

Pero Guardiola habló de malas noticias en rueda de prensa. Estas tienen que ver con el estado físico de una plantilla azotada por las lesiones desde el comienzo de la campaña. Nathan Aké, Manuel Akanji y Phil Foden, posibles bajas en los próximos encuentros ante Crystal Palace, Juventus y Manchester United en el derbi de la ciudad. Pep espera recuperarles antes de que finalice el año. Así va la enfermería skyblue de cara a las siguientes semanas.

“Nathan parece que no está bien. Ya veremos mañana. Akanji durante los últimos dos meses ha luchado mucho…Sólo puedo agradecerles el esfuerzo que hacen para jugar en posiciones que no les son naturales…Veremos en tres días qué pasa. Estoy triste por Nathan y Manu…Phil tiene bronquitis, así que cuando no tenga fiebre, estará listo”, reflexiones de un Guardiola que espera que al menos el neerlandés llegue para el choque en Londres.

Manchester City recupera la memoria. Tras 6 derrotas y un empate donde incluso se recibieron hasta 19 goles, los skyblues retoman la senda del triunfo con una portería a cero que vale oro en estas fechas. Son cuartos en esta Premier con un total de 26 unidades y con una diferencia de 9 con Liverpool. El 3-3 de los de Arne Slot en St. James Park ante Newcastle supone soñar en grande.

Guardiola y De Bruyne cierran la trama

Los rumores de una fractura entre ambos se ha tomado el Etihad desde hace algunas jornadas. Guardiola elogió a su pupilo tras el gol ante Nottingham Forest y este negó la ruptura: “Él sabe que he estado luchando. Es doloroso e incómodo. Quiero volver a la cancha. Me sentí bien al principio de la temporada. Estoy trabajando duro para recuperar mi forma física. Tal vez sea un momento de altibajos a partir de ahora. Espero poder volver a mi cuerpo sin mucho dolor y entonces estaré bien”.

¿Sin fichajes en enero para Manchester City?

The Athletic afirma que la directiva club tenía pensado una macro inversión para verano del 2025 y previo al acuerdo de renovación con Guardiola. Una política que no cambiaría pese al momento del equipo y la necesidad de dar un paso al frente para una plantilla que en este momento se encuentra más que lejana al liderato. En enero habrá muchas novedades por el Etihad.

