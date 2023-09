Guardiola admite que no volvió a ver la final de la Champions: "no hicimos nada especial"

El Manchester City se consagró campeón de la Champions Leaguepor primera vez en su historia el pasado mes de mayo, al vencer por 1-0 al Inter Milan. Sin embargo, Pep Guardiola reconoció que no ha vuelto a ver el partido y ya se enfoca en la próxima edición.

Este martes los Citizens buscarán iniciar con pie derecho la Champions y el camino a la defensa del título obtenido en la pasada campaña. El rival será Estrella Roja de Belgrado, y Guardiola habló en conferencia previo al partido, donde dejó interesantes comentarios.

La Champions League obtenida por el Manchester City no fue algo especial para Guardiola

“Me gustaría decir que para nuestro club ganar la Champions League es increíble, es la primera vez en nuestra historia. Pero, en perspectiva ¿Cuántos equipos han ganado la Champions League una vez?”, reflexionó Pep. “Muchos [equipos] han ganado dos, tres, cuatro o cinco. En perspectiva, no hicimos nada especial, es sólo una.”

Guardiola es un individuo y un entrenador sumamente competitivo, y no se conforma lo que sucedió en la pasada temporada. Es más, ni siquiera ha vuelto a ver el encuentro ante el Inter que les dio la orejona: “no he vuelto a ver el partido, no. En absoluto. La competición nos da un nuevo desafío así que tocará intentarlo nuevamente y no tengo dudas de que así lo haremos.”

Pep sabe que es un partido clave, a pesar de apenas ser el inicio de la competición para el club. “Estamos increíblemente felices de defender la corona, pero la competición no permite errores. Tenemos que ser fuertes en casa, sacar nueve de nueve [puntos], cuando lo logras sólo tienes que ganar un partido de visitante y clasificas. Mañana es el primer paso”, afirmó.

El Manchester City es uno de los máximos candidatos al título, y con un plantel bastante similar al de la campaña pasada, cuenta con jugadores que ya tienen experiencia y saben lo que es ganar la competición, por lo que será aún más difícil de vencer que en la pasada campaña.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester City?

Manchester City sacó 15 de 15 puntos en sus primeros cinco partidos de la Premier League y ahora tendrá que iniciar su campaña en la Champions League, donde defiende el título. Su primer encuentro será este martes 19 de septiembre ante el Estrella Roja.