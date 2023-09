Erling Haaland: "Guardiola no siempre es agradable"

Tras un parón de selecciones donde volvió a romper redes por Noruega, Erling Haaland empieza a prepararse para el regreso del fútbol de clubes por una Premier League donde el Androide no deja de ser noticia. El delantero habla de su presente en Manchester City y de su más que especial relación con Pep Guardiola: “No siempre es agradable”.

El delantero de apenas 23 años espera por el duelo ante West Ham y una gala del Balón de Oro mientras por Europa se siguen analizando sus frases en una entrevista con L’Equipe donde el noruego habló de todo. La convivencia con Guardiola y las frases de Haaland que dieron la vuelta al mundo, situación más que conocida puertas adentro del Etihad.

“Tenemos muy buena relación. Por supuesto, es muy exigente en su trabajo, es muy directo y honesto en lo que dice, pero esa es su forma de gestionar. En cualquier caso, para desarrollarse y progresar, es mejor tener toda la verdad muy directamente. En la primera jornada en Burnley se pudo ver, pero lo aprecio porque demuestra que está totalmente comprometido y es un apasionado”, empezaba el delantero en L’Equipe.

Una tensión necesaria

Sin problemas con la exigencia de Pep: “No siempre es agradable, pero al mismo tiempo te enfrenta a la verdad y sé que su objetivo es hacerte mejor jugador. Pero cuidado, eso es lo que pasa en el trabajo. Fuera hay muchas risas, la verdad. Hay muchas sonrisas, y la prueba está en cómo vive el grupo desde hace varios años”.

Medios como The Athletic, The Sun o Sky han afirmado que por supuesto ambos nombres entienden de la exigencia que supone convivir juntos en el día a día. Por España medios como MARCA defienden la existencia de una cláusulas de recisión en el contrato de Haaland para el 2025 que se va hasta los 200 millones de euros. De momento, por el Reino Unido no temen que las palabras de Erling terminen en casos como el que viviera Guardiola con Samuel Eto’o o Zlatan Ibrahimovic.

¿Cuántos goles tiene Erling Haaland en Manchester City?

Erling Haaland lleva un total de 58 goles en 59 partidos disputados con Manchester City hasta el momento. En su temporada 2022-23 logró los títulos de la Champions League, la Premier y la FA Cup. Además, se convirtió en récord absoluto de la liga inglesa al convertir la mayor cantidad de goles en una misma temporada con 36 anotaciones (superando los 34 que convirtieron Andy Cole y Alan Shearer).