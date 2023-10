Barcelona enfrenta un partido clave por Champions League este miércoles. El elenco de Xavi Hernández visita al Porto por el liderato del grupo H. Lo que además significa el retorno de Joao Félix a su tierra natal.

El portugués sabe de este tipo de duelos en el estadio Dragao. Por lo mismo recalcó que este será “el rival más difícil del grupo”.

Además enfatizó que el equipo está preparado para este tipo de encuentros. “Queremos meter al Barça entre los candidatos. Será un partido especial. Aquí los partidos siempre son complicados y estamos preparados para ello”, expresó.

Joao Félix y nuevo dardo contra Atleti

Pero lo que más llamó la atención de la conferencia de Joao Félix fue el nuevo dardo que mandó al Atletico Madrid de Diego Simeone. Club que dejó en el reciente mercado de pases tras pelearse con hinchas y la directiva colchonera.

En esta ocasión el portugués hizo una importante comparación en los modos de jugar y en la forma como ha sido recibido por los fanáticos blaugranas.

“Como he dicho siempre, la diferencia se puede ver en todo. El equipo, el club. Podemos ver la forma de jugar del Barcelona y del Atleti, no quiere decir que este mal, cada uno juega como quiere, pero me adapto mejor acá”, comentó el delantero.

Pero luego fue más allá y apuntó a la comodidad de su círculo cercano en su nuevo club. “Necesitaba cambiar de aire. Ahora estoy feliz. Mi familia esta bien y eso es lo más importante”, sentenció.

¿Cuándo juega Barcelona vs. Real Madrid?

Barcelona juega por Champions League este miércoles 4 de octubre visitan al Porto. Ambos elencos lideran el grupo H con tres puntos. Tras ello, los dirigidos por Xavi Hernández visitan a Granda por LaLiga el 8 de octubre y tras las fechas de Eliminatorias, hará de local el 22 de octubre frente a Athletic Club.

El mes lo cierra con dos duelos claves de local: contra Shakhtar (25/10) por Champions League y luego en el clásico el 28 de octubre ante Real Madrid.