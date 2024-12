Mbappé volvió al gol, puede perderse la Intercontinental y quedó detrás de Messi tras marcar 50 goles en Champions

Real Madrid sigue con vida en una UEFA Champions League donde la victoria ante Atalanta vale oro en estas fechas. Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius fueron los autores de los goles de una noche donde los hombres de Carlo Ancelotti cerraron prácticamente su presencia en el play off del torneo continental. Las malas noticias llegaron con la lesión del delantero francés incluso por el hecho de que pueda perderse la próxima Copa Intercontinental. Sus 50 goles en La Orejona solamente son superados por Lionel Andrés Messi.

Tras marcar en el inicio del choque y luego de una jugada que recordó a sus mejores tiempos en el París Saint Germain, Mbappé sintió un pinchazo a la altura del muslo se le obligó a dejar el terreno de juego. Parecían ser sus mejores minutos en un Real Madrid donde llegó a los 50 goles en el máximo torneo de clubes con 25 años y 356 días. Lionel Messi en 2012, con 24 años y 284 días, supone el dueño de una marca que ni siquiera mitos del torneo como Robert Lewandowski o Cristiano Ronaldo pudieron rozar en el inicio de su carrera.

Decimos que Mbappé puede perderse la Copa Intercontinental gracias a las informaciones que llegan desde la capital española. Se espera que en las próximas horas de este jueves el delantero pueda finalmente someterse a pruebas físicas que permitan saber si todo se trata de una sobrecarga o efectivamente de un desgarro que lo dejaría 21 días en el dique seco. Final del torneo que vuelve a la vida el próximo 18 de diciembre se encuentra a la vuelta de la esquina. Ancelotti y sus compañeros no esperan de momento una mala noticia en este sentido.

“No parece serio, pero no podía esprintar, porque le molestaba un poco; así que hemos preferido cambiarlo…Creo que sentía el músculo un poco…Contrayéndose. No creo que haya sido grave. Ha notado un pinchazo, el músculo duro, y ha parado en el momento adecuado. Seguramente le perdamos para el fin de semana, pero después espero que no”, reflexiones de tanto Carlo Ancelotti como Thibaut Courtois alrededor de lo ocurrido en el césped de Atalanta con Mbappé. Este jueves sobre las 16:00 horas deberían darse las pruebas médicas que indicarán si llega o no a la Intercontinental. Hablamos de la segunda lesión de Kylian esta temporada.

Solo Messi llegó antes a los 50 goles en la Champions que Mbappé: IMAGO

Kylian supone la ‘lesión’ muscular número 27 de la plantilla en lo que vamos de temporada. Un obstáculo que ha sido vital para entender el momento de forma y los resultados del equipo que con Carlo Ancelotti se mantiene vivo en todos los frentes hasta la fecha. En una semana podría aparecer Botafogo para la reedición de un certamen que la Casa Blanca del fútbol ganase por última vez allá en el año 2002 y frente al Olimpia de Paraguay en el mítico estadio de Yokohama. Mbappé, que empezaba a carburar, veremos si llega o no sábado para enfrentar al Rayo Vallecano.

Los otros lesionados de Real Madrid

Dani Carvajal y Eder Militao son baja hasta nuevo aviso gracias a las respectivas lesiones de ligamentos cruzados que sufriesen en estos meses. David Alaba ya se reincorpora a los entrenamientos pero tiene pronóstico reservado. Eduardo Camavinga podría retornar justamente para el Intercontinental y Ferland Mendy no regresará hasta que entremos en el 2025.

Real Madrid negocia con FIFA por El Mundial 2030

MARCA habla de las más que cercanas relaciones entre la Junta directiva de Florentino Pérez y el Ejecutivo de Gianni Infantino. Hoy España será ratificado como la sede del Mundial 2030 y con el objetivo por parte del Real Madrid de que la cita final sea disputada en el estadio Santiago Bernabéu. Se espera igualmente que en dicha reunión se empiece a hablar del Mundial de Clubes del 2029 que también podría tener como definición al estadio de la Casa Blanca del fútbol.

