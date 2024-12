El nuevo Rey de la UFC critica a Cristiano Ronaldo y se declara fan de Messi

La figura de Ilia Topuria ha irrumpido con fuerza en las artes marciales mixtas desde hace prácticamente dos años. El luchador español y campeón sus últimos combates se ha convertido en una auténtica referencia por la península Ibérica alrededor del boom de un deporte sin límites en cuanto a la expansión se refiere. A lo largo de las últimas horas se refirió a las críticas recibidas por Cristiano Ronaldo mientras se declaraba fan de Lionel Andrés Messi.

Todo parte por entender cómo el delantero portugués que pasase por entidades como Manchester United o Real Madrid le definió como un hablador en la previa de los combates. Una declaración que llegó al oído de un Ilia Topuria que tuvo respuesta para Cristiano Ronaldo en los micrófonos de El Partidazo de la Cadena COPE horas atrás. Lionel Andrés Messi apunta a tener una entrada disponible para su próximo combate en la ciudad de Miami.

“No lo entendí, la verdad. Salió diciendo que yo hablaba mucho. Y yo decía ‘vamos, si lo dice Juanma Castaño (entrevistador) todavía, pero si lo dice Cristiano es como que algo no me cuadra. Quiero decir que si tú te metes conmigo digo ‘bueno’, pero Cristiano, que siempre habla…”, reflexiones de un Ilia Topuria al cual el propio Ronaldo vio pelear con sus propios ojos meses atrás para quedarse finalmente con el cinturón y el título de su correspondiente división. Messi sería el siguiente en ser nombrado por el peleador nacionalizado español a lo largo de los últimos meses.

“A quien voy a invitar personalmente porque vive ahí es a Messi. Así que, que se joda Cristiano mientras exista Messi…”, dejaba caer igualmente el peleador en una entrevista marcada por sus retos de cara a los próximos meses e igualmente por la posibilidad de medirse a los nuevos rivales que tendrá en una división donde más pronto que tarde empezará la defensa del título. Topuria devuelve el dardo a Ronaldo mientras asegura que Lionel Andrés podría ser uno de sus grandes invitados para sus próximos combates en La Florida.

Topuria acumula un récord de 16-0 que en este momento le convierten en una de las máximas figuras mundiales de la UFC. En tiempos donde las artes marciales mixtas continúan buscando herederos para mitos como Conor McGregor o Khabib Nurmagomédov, el español respondió a las críticas de Cristiano Ronaldo para dejar en claro cómo Lionel Andrés Messi podría ser su próximo gran invitado en los combates que empezarán a llegar a partir de la primavera del 2025.

Messi podría ir al Bernabéu

Pelear en la casa del Real Madrid supone el gran reto de Topuria. Hola hablamos de un aficionado confeso de la Casa Blanca y que incluso fue homenajeado por el Santiago Bernabéu meses atrás. Messi, si mantiene su palabra, podría ser invitado a dicho hecho: “¿Algo de lo que he dicho hasta la fecha no lo he cumplido? No tengo ninguna duda de que va a pasar lo del Bernabéu. Lo estamos intentando apresurar, hay un conflicto con los tiempos…La UFC no quiere volver a estadios tan grandes. El Metropolitano no tiene techo, por eso no quieren hacerlo ahí”.

Messi vs. Cristiano Ronaldo en 2024

29 goles y 20 asistencias para el argentino entre Inter Miami y la Selección Argentina. 43 tantos y 8 pases de gol para el luso entre Al-Nassr y Portugal. En tiempos donde ambas figuras empiezan a despedirse de la actividad, y si fue el único que pudo levantar un título a lo largo del 2024 gracias a la consecución de la Supporters Cup de Las Garzas.

