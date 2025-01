Rompió un mito: Cristiano Ronaldo habló de cómo es su relación con Lionel Messi

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hace casi dos décadas que vienen siendo rivales directos. A pesar de que en la actualidad sus carreras se desarrollan a casi 12 mil kilómetros de distancia, la discusión que mantienen principalmente los aficionados del FC Barcelona y del Real Madrid que intenta definir cuál es el mejor de mundo no cesa.

Incluso, hoy la disputa continúa, con ellos dos como máximos exponentes, entre la Major League Soccer y la Liga Pro Saudí. Ambos compiten para ver quien de los dos está más cerca de la atención que siguen acaparando a nivel mundial las principales 5 ligas europeas (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia).

Sin embargo, más allá de estos 20 años en los que se desarrollaron en veredas totalmente antagónicas, Cristiano Ronaldo, a diferencia de lo que los fanáticos piensan, aclaró que su vínculo con Lionel Messi es cordial. ”¿Nunca tuviste mala relación con Messi?”, le preguntó Eduardo Aguirre de El Chiringuito a CR7.

Y el portugués, con determinación, contestó: ”Nunca he tenido mala relación, al revés”. Esta respuesta, vale mencionar, es simplemente un fragmento que el medio citado publicó como adelanto de un material que generó con el número 7 del Al Nassr que será develado en las próximas horas.

Cristiano Ronaldo ya había reflejado su respeto hacia Lionel Messi

En septiembre del 2023 Cristiano Ronaldo, en una conferencia de prensa, respondió a una pregunta sobre Lionel Messi en la que le preguntaron si había ”odio” entre ellos. “No veo las cosas así, la rivalidad se acabó. Fue buena, a los espectadores les gustó. Quien ama a Cristiano Ronaldo no tiene por qué odiar a Messi. Somos los dos muy buenos, cambiamos la historia del fútbol”.

Y siempre manteniéndose en esa misma línea, agregó: ”Somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante. Él hace su camino, yo el mío. Lo ha hecho bien, por lo que he visto. Sigue, el legado continúa. La rivalidad no la veo así. Ya lo dije, compartimos escenario durante 15 años y terminamos siendo, no digo amigos, pero sí compañeros profesionales y nos respetamos”.

Las palabras que Lionel Messi le dedicó a Cristiano Ronaldo con France Football

Tras recibir su octavo Balón de Oro, Lionel Messi le otorgó una entrevista a France Football. En ese contacto, Leo se refirió a CR7: ”Siempre fue una batalla entre comillas. En lo deportivo fue muy linda, nos alimentábamos mutuamente el uno del otro porque somos muy competitivos. Él siempre quería ganar a todos y en todo. Fue una época muy linda para nosotros y para la gente que le gusta el fútbol en general. Creo que tiene muchísimo mérito lo que hicimos durante tanto tiempo. Lo fácil es llegar, pero lo difícil es mantenerse. Nos mantuvimos en la cima durante prácticamente 10-15 años. Fue algo muy difícil de sostener. Fue espectacular y guardo un lindo recuerdo, también para todo el mundo que disfruta el fútbol”.

