Hace tan solo una semana, los principales medios de comunicación de Europa coincidían en que estaba todo dado para que Kylian Mbappé vista la camiseta del Real Madrid a partir de la próxima temporada, en primer término, porque ya definió no extender su vínculo con el París Saint-Germain, club en el que se encuentra desde la campaña 2017/2018.

Sin embargo, ya empezaron a recular. Al parecer, no estaría tan claro que el delantero de 25 años tenga su futuro próximo resuelto. De hecho, Marca, en su edición de este domingo 11 de febrero, señala que entre la directiva de la Casa Blanca y Fayza Lamari, madre y representante del futbolista en cuestión, ya empezaron los tironeos.

Resulta que el Real Madrid quiere imponer sus condiciones. La propuesta que le presentó a Kylian Mbappé en enero del 2022 (la vez que más cerca estuvo de incorporarse a la institución de la capital española), nada tiene que ver con la oferta que le habrían hecho llegar en el presente. Incluso está muy por debajo de lo arrimado por aquel entonces.

En ese sentido, en el país ibérico explican que las erogaciones que se hicieron para la llegada de otras grandes figuras como Jude Bellingham y la importante inversión para la reforma del Estadio Santiago Bernabéu, no dejan demasiado resto para siquiera acercarse a lo que quiere el entorno del francés.

De todos modos, Mbappé no sería el inconveniente, de acuerdo al medio citado. Puntualmente aclara que Lamari es quien habría respondido en estas horas que si no aumentan las cifras la firma no será posible. Respecto a esta cuestión, trascendió que el Merengue ofreció un salario que apenas llegaría al 50 por ciento de lo que percibe en el París Saint-Germain, en donde embolsa 72 millones de euros por año.

Real Madrid ya no se desvive por Kylian Mbappé

Dentro de las informaciones que circulan ahora está la postura que tiene el Real Madrid. Si bien quiere contar con Kylian Mbappé, porque no pueden desechar la chance de hacerse con el delantero más determinante del mundo, tampoco pretenden hipotecar el club. Además, entienden que en el caso de que no llegue, en el plantel tienen el nivel suficiente para animarse a ganar, una vez más, la UEFA Champions League.

No habría respuesta de Kylian Mbappé hasta fines de temporada

En contra partida con otra de las versiones que se publicaron en enero, Kylian Mbappé no declararía mayores detalles de su futuro hasta que se acerque el fin de la temporada. Tanto él como la directiva del París Saint-Germain son conscientes que cualquier pista que puedan dar sobre una posible salida afectaría el andar habitual del equipo.