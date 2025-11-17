Amistoso Chile vs Perú: esta es la cuota para un triunfo de La Roja

Bolavip Chile te ofrece las mejores cuotas en Chile vs Perú, un juego amistoso que se disputará en Rusia.

Los enfrentamientos entre seleccionados sudamericanos siempre son atractivos. Por eso, en el continente mirarán con atención lo que ocurra entre Chile vs Perú, que se miden este martes en Rusia.

En la antesala de este choque amistoso, nuestro especialista te muestra cuáles son las cuotas relacionadas a un triunfo de La Roja y algunas de las variantes con más probabilidades de ocurrir.

Pronósticos Chile vs Perú

Resultado: Chile 2.02 Resultado / Total de goles: Chile / más de 2.5 3.65 Resultado / ambos marcan: Chile / no 3.00

Chile se impone

Aunque en las Eliminatorias Sudamericanas mostró una versión deslucida y no pudo clasificar al Mundial 2026, en los amistosos el panorama es diferente. De hecho, ganó ocho de los últimos diez duelos de preparación que disputó.

Resultado: Chile – 2.02 en Betano

Gana Chile y hay al menos tres goles

De esas últimas diez presentaciones no oficiales de Chile, en siete La Roja ganó y hubo al menos tres emociones. En consecuencia, es una combinación muy factible si de amistosos se trata.

Resultado / Total de goles: Chile / más de 2.5 – 3.65 en Betano

La Roja festeja y no recibe goles

En cinco de los últimos diez encuentros amistosos que disputó Chile, pudo ganar y mantener la valla invicta.

Resultado / ambos marcan: Chile / no – 3.00 en Betano

Cuotas en Chile vs Perú

Las cuotas son cortesía de Betano, corresponden al momento de la publicación y están sujetas a cambios.

Chile vs Perú: últimos enfrentamientos directos