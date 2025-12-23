Este lunes en el Centro Deportivo Azul, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo dio a conocer dos noticias que dan el puntapié inicial a la temporada 2026 de Universidad de Chile.

Primero, dejó en claro que hay acuerdo con Gustavo Álvarez para la salida del DT, aunque declinó referirse a los términos del finiquito.

La segunda noticia, fue el anuncio del nuevo entrenador de la U para la próxima temporada: Francisco Paqui Meneghini. El que tendrá su primera prueba de fuego al medirse ante Palestino para acceder a la zona de grupos de la Copa Sudamerica.

El directo técnico de 38 años vivirá su tercera estadía en el Centro Deportivo Azul, luego de estar en 2011 en las divisiones inferiores en la época dorada de Jorge Sampaoli y, cuando estuvo en 2016 siendo parte del cuerpo técnico de Sebastián Beccacece.

Mayo dio a conocer que la elección de Paqui fue por unanimidad, es decir, los once directores de Azul Azul votaron por él. Además también dio a conocer que los sometidos a votación fueron tres entrenadores.

El primero, el elegido, Francisco Meneghini ¿los otros dos? el portugués Renato Paiva, quién corría con ventaja en un principio, y el uruguayo Marcelo Mendez, actualmente en el Torque City (donde fue enviado a préstamo el resistido Gonzalo Montes).

El Proceso de Selección: Los Tres Finalistas

La dirigencia de Azul Azul evaluó tres perfiles distintos para reemplazar a Gustavo Álvarez. Aquí te presento la comparativa de los entrenadores que estuvieron en la terna final: