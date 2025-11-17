Amistoso Chile vs Perú: estos son los tres jugadores con más chances de convertir

Bolavip Chile te ofrece las mejores cuotas de los jugadores con más chances de convertir en Chile vs Perú, amistoso internacional.

Del otro lado del Océano Atlántico, más precisamente en Rusia, Chile y Perú disputarán una nueva edición del Clásico del Pacífico. Si bien es de carácter amistoso, la expectativa de los futboleros es elevada.

En la antesala de este importante juego de preparación, nuestro especialista te muestra cuáles son los tres jugadores de Chile con más chances de anotar, según indican las casas de apuestas deportivas.

Aquellos que quieren vivir su primera experiencia apostando, pueden observar cómo es el bono de bienvenida Betano para sacar el máximo provecho.

Cuotas de goleadores en Chile vs Perú

Anotará en cualquier momento: Ben Brereton 3.10 Anotará en cualquier momento: Alexander Aravena 4.00 Anotará en cualquier momento: Lucas Cepeda 4.20

Brereton, la llave del gol

El delantero, que actualmente milita en el Derby de Inglaterra, marcó dos goles en los últimos dos partidos que disputó con la Selección de Chile (ante Rusia y frente a Perú).

Anotará en cualquier momento: Ben Brereton – 3.10 en Betano

Aravena quiere ser importante

Según las casas de apuestas, es el segundo jugador de Chile con mayores chances de convertir. Sin embargo, tanto en la selección como en Gremio viene sumando pocos minutos y escasas alegrías. ¿El último gol? Ante Vitória, a fines de septiembre.

Anotará en cualquier momento: Alexander Aravena – 4.00 en Betano

Cepeda, en el podio

El futbolista de Colo Colo es el tercero con cuota más baja pensando en las chances de anotar. Jugó más de media hora ante Rusia y sueña con sumar minutos y anotar contra Perú. Según indican los registros, su último gol fue ante Deportes Limache, a fines de octubre (lleva tres sin anotar).

Anotará en cualquier momento: Lucas Cepeda – 4.20 en Betano

Cuotas en Chile vs Perú

Las cuotas son cortesía de Betano, corresponden al momento de la publicación y están sujetas a cambios.

Chile vs Perú: últimos enfrentamientos directos