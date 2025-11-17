Pronósticos Chile vs Perú: el Clásico del Pacífico tendrá una nueva edición

Bolavip Chile te ofrece los mejores pronósticos para apostar en Chile vs Perú, duelo amistoso internacional.

El cierre de la fecha FIFA de noviembre cruza a Chile y Perú, que hace poco más de un mes se vieron las caras en Estados Unidos. En esta oportunidad, jugarán en Sochi –Rusia– con la misión de cerrar lo mejor posible este 2025.

En la antesala de este atractivo desafío entre dos seleccionados latinoamericanos, nuestro especialista te ofrece los mejores pronósticos para que contemples a la hora de hacer tu apuesta deportiva.

Pronósticos Chile vs Perú

Resultado: Chile 2.02 Total tarjetas: más de 3.5 1.90 Ambos equipos anotan: no 1.80

Chile se impone

Si bien terminó último en las Eliminatorias Sudamericanas, en los amistosos internacionales mostró una buena versión: ganó ocho de los anteriores diez duelos de preparación que disputó.

Habrá varias tarjetas

En cuatro de los últimos seis encuentros que disputó Chile, las estadísticas indican que los encargados de impartir justicia tuvieron mucho trabajo y sacaron -al menos- cuatro tarjetas amarillas.

Aún más amplia es la tendencia en Perú, contemplando que en cuatro de los anteriores cinco juegos el árbitro amonestó a más de tres futbolistas.

Los dos no convierten

Los registros son contundentes en este ítems. En siete de los últimos ocho partidos que disputó Chile, al menos un seleccionado no tuvo la capacidad de marcar goles.

En Perú también se refleja este panorama. ¿La razón? En 10 de sus anteriores 13 presentaciones, no hubo goles de ambos combinados.

Cuotas en Chile vs Perú

Chile vs Perú: últimos enfrentamientos directos