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Champions League

Bayern vs. Arsenal: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 3 de la Champions League

Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Allianz Arena, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bayern vs. Arsenal, Champions League
Bayern vs. Arsenal, Champions League

Bayern recibe a Arsenal este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Allianz Arena.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Bayern empató 3-3 como visitante ante Viking en la fecha anterior. Bayern está 12° en la tabla con 4 puntos. Antes ganó 5-0 como local ante Bodo Glimt.

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En su último compromiso, Arsenal ganó 3-0 como local ante Lille. El conjunto marcha 8° con 6 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Napoli.

El historial entre Bayern y Arsenal

Bayern y Arsenal se enfrentaron 17 veces en los últimos años: 8 triunfos de Bayern, 6 de Arsenal y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/11/2025Arsenal vs. Bayern3-1UEFA Champions League
17/04/2024Bayern vs. Arsenal1-0UEFA Champions League
09/04/2024Arsenal vs. Bayern2-2UEFA Champions League
18/07/2019Arsenal vs. Bayern2-1International Champions Cup
19/07/2017Bayern vs. Arsenal1-1International Champions Cup
07/03/2017Arsenal vs. Bayern1-5UEFA Champions League
15/02/2017Bayern vs. Arsenal5-1UEFA Champions League
04/11/2015Bayern vs. Arsenal5-1UEFA Champions League
20/10/2015Arsenal vs. Bayern2-0UEFA Champions League
11/03/2014Bayern vs. Arsenal1-1UEFA Champions League

Horario del partido

  • Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Bayern suma 4 puntos en el torneo.
  • Arsenal suma 6 puntos tras vencer a Lille y Napoli.
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