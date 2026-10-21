Bayern vs. Arsenal: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 3 de la Champions League

Bayern recibe a Arsenal este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Allianz Arena.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Bayern empató 3-3 como visitante ante Viking en la fecha anterior. Bayern está 12° en la tabla con 4 puntos. Antes ganó 5-0 como local ante Bodo Glimt.
En su último compromiso, Arsenal ganó 3-0 como local ante Lille. El conjunto marcha 8° con 6 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Napoli.
El historial entre Bayern y Arsenal
Bayern y Arsenal se enfrentaron 17 veces en los últimos años: 8 triunfos de Bayern, 6 de Arsenal y 4 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/11/2025
|Arsenal vs. Bayern
|3-1
|UEFA Champions League
|17/04/2024
|Bayern vs. Arsenal
|1-0
|UEFA Champions League
|09/04/2024
|Arsenal vs. Bayern
|2-2
|UEFA Champions League
|18/07/2019
|Arsenal vs. Bayern
|2-1
|International Champions Cup
|19/07/2017
|Bayern vs. Arsenal
|1-1
|International Champions Cup
|07/03/2017
|Arsenal vs. Bayern
|1-5
|UEFA Champions League
|15/02/2017
|Bayern vs. Arsenal
|5-1
|UEFA Champions League
|04/11/2015
|Bayern vs. Arsenal
|5-1
|UEFA Champions League
|20/10/2015
|Arsenal vs. Bayern
|2-0
|UEFA Champions League
|11/03/2014
|Bayern vs. Arsenal
|1-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Centroamérica: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Bayern suma 4 puntos en el torneo.
- Arsenal suma 6 puntos tras vencer a Lille y Napoli.