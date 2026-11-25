Lille y Bayern se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Estadio Stade Pierre Mauroy, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Lille recibe a Bayern este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Pierre Mauroy.

Bayern llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Lille tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Lille viene de empatar 0-0 como visitante ante Bodo Glimt. El equipo ocupa el puesto 35 con 1 punto. Antes perdió 2-4 como local ante Galatasaray.

Bayern ganó 2-0 como visitante ante Atlético de Madrid en la fecha anterior. Bayern está 14° en la tabla con 8 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Arsenal.

El historial entre Lille y Bayern

Lille y Bayern se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 de Bayern.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/11/2012 Bayern vs. Lille 6-1 UEFA Champions League 23/10/2012 Lille vs. Bayern 0-1 UEFA Champions League

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

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En síntesis