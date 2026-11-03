Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Champions League

Atlético de Madrid vs. Bayern: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Champions League

Atlético de Madrid y Bayern se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Atlético vs. Bayern, Champions League
Atlético vs. Bayern, Champions League

Atlético de Madrid recibe a Bayern este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Atlético de Madrid empató 1-1 como visitante ante Stuttgart en la fecha anterior. Atlético de Madrid está 17° en la tabla con 4 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Manchester United.

+ Seguinos en

En su último compromiso, Bayern empató 2-2 como local ante Arsenal. El conjunto marcha 14° con 5 puntos. Antes empató 3-3 como visitante ante Viking.

El historial entre Atlético de Madrid y Bayern

Atlético de Madrid y Bayern se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Atlético de Madrid, 3 de Bayern y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/12/2020Atlético de Madrid vs. Bayern1-1Champions League 2020-21
21/10/2020Bayern vs. Atlético de Madrid4-0Champions League 2020-21
06/12/2016Bayern vs. Atlético de Madrid1-02016/2017
28/09/2016Atlético de Madrid vs. Bayern1-02016/2017
03/05/2016Bayern vs. Atlético de Madrid2-12015/2016

Horario del partido

  • Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
  • Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
  • Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Atlético de Madrid y Bayern se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Atlético de Madrid suma 4 puntos en el torneo.
  • Bayern suma 5 puntos en el torneo.
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones