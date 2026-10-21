Lille vs. Galatasaray: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 3 de la Champions League

Lille y Galatasaray se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Lille recibe a Galatasaray este miércoles 21 de octubre desde las 13:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Lille y Galatasaray llegan a esta tercera fecha sin sumar ni un punto, algo que en la fase de liga de la Champions empieza a pesar más de lo que parece.

Perder hoy no elimina a nadie todavía, pero complica seriamente las cuentas para meterse entre los puestos que dan clasificación directa o repechaje. Ninguno de los dos puede permitirse otro traspié si quiere seguir con chances reales.

La actualidad de ambos equipos

El Lille viene de caer 0-3 como visitante ante el Arsenal, después de haber perdido también en su presentación de local frente al Betis por 2-3. Dos partidos, dos derrotas y el equipo francés aparece 34° entre los 36 clasificados, una posición que refleja lo difícil que fue arrancar esta fase de liga.

Galatasaray no la pasa mejor: cayó 1-4 en su cancha ante el Barcelona en la fecha anterior, tras haber sido goleado 3-1 como visitante por el Sporting en el debut. El equipo turco está 35° y todavía no encontró la manera de sumar en el torneo, algo que necesita revertir cuanto antes si no quiere quedar descolgado de la pelea por los puestos de arriba.

Horario del partido

Chile: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Lille y Galatasaray se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Lille suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Galatasaray suma 0 puntos en el torneo.