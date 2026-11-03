Galatasaray vs. Stuttgart en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Galatasaray y Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Rams Park, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Galatasaray recibe a Stuttgart este martes 3 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Galatasaray necesita ganar sí o sí para no quedar afuera de la pelea por los puestos de clasificación. Después de un arranque irregular en la fase de liga, el margen de error se achica partido a partido.

Son apenas tres puntos los que separan a un equipo del otro en la tabla, pero el presente futbolístico marca diferencias claras. Para el local es casi una final adelantada si quiere meterse entre los mejores del torneo.

La actualidad de ambos equipos

Galatasaray llega golpeado en la fase de grupos de la Champions, con apenas tres unidades en tres fechas y una ubicación incómoda, 24° entre 36 equipos. Sin embargo en la liga local viene de mostrar poder de reacción: goleó 4-2 como visitante ante Lille, aunque antes de eso había caído con claridad frente a Barcelona en Rams Park y también había perdido en su visita a Sporting. La diferencia entre lo hecho de local y de visitante empieza a ser un problema para los turcos.

Stuttgart, en cambio, está entre los ocho mejores del certamen con 7 puntos en tres presentaciones. Viene de empatar 1-1 ante Atlético de Madrid jugando en su casa, resultado que no corta la buena imagen que dejó con el triunfo 3-0 como visitante frente a Slovan Bratislava y el 3-1 con el que arrancó la fase de liga ante Viking. Los alemanes llegan a Turquía con la tranquilidad de saber que un empate no les cae mal.

Horario del partido

Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs

Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Galatasaray y Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Galatasaray suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Stuttgart suma 7 puntos en el torneo.