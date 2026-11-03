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Champions League

Galatasaray vs. Stuttgart en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Galatasaray y Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Rams Park, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Galatasaray vs. Stuttgart, Champions League
Galatasaray vs. Stuttgart, Champions League

Galatasaray recibe a Stuttgart este martes 3 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Galatasaray necesita ganar sí o sí para no quedar afuera de la pelea por los puestos de clasificación. Después de un arranque irregular en la fase de liga, el margen de error se achica partido a partido.

Son apenas tres puntos los que separan a un equipo del otro en la tabla, pero el presente futbolístico marca diferencias claras. Para el local es casi una final adelantada si quiere meterse entre los mejores del torneo.

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La actualidad de ambos equipos

Galatasaray llega golpeado en la fase de grupos de la Champions, con apenas tres unidades en tres fechas y una ubicación incómoda, 24° entre 36 equipos. Sin embargo en la liga local viene de mostrar poder de reacción: goleó 4-2 como visitante ante Lille, aunque antes de eso había caído con claridad frente a Barcelona en Rams Park y también había perdido en su visita a Sporting. La diferencia entre lo hecho de local y de visitante empieza a ser un problema para los turcos.

Stuttgart, en cambio, está entre los ocho mejores del certamen con 7 puntos en tres presentaciones. Viene de empatar 1-1 ante Atlético de Madrid jugando en su casa, resultado que no corta la buena imagen que dejó con el triunfo 3-0 como visitante frente a Slovan Bratislava y el 3-1 con el que arrancó la fase de liga ante Viking. Los alemanes llegan a Turquía con la tranquilidad de saber que un empate no les cae mal.

Horario del partido

  • Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
  • Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Galatasaray y Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Galatasaray suma 3 puntos en el torneo.
  • Stuttgart suma 7 puntos en el torneo.
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