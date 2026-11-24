Galatasaray recibe a Aston Villa este martes 24 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Después de cuatro fechas, la Champions ya empieza a filtrar a los que van en serio y a los que se quedan en el camino. Galatasaray necesita puntos urgentes si quiere meterse entre los mejores dieciséis.
Es una final anticipada para los turcos, que están lejos de la zona de clasificación directa, mientras que el Aston Villa puede dar un salto importante en la tabla si gana afuera.
La actualidad de ambos equipos
Galatasaray llega golpeado en Europa, aunque viene de reponerse con una victoria clara ante el Stuttgart. Antes había sufrido una goleada en contra frente a Barcelona, un partido que dejó en evidencia las diferencias cuando enfrenta rivales de ese nivel. Está 18° con apenas 6 puntos en cuatro presentaciones, así que no tiene margen para relajarse en su propia cancha.
El Aston Villa, en cambio, llega con otro envión. Ganó sus dos partidos previos a la última fecha, incluyendo un contundente 6-0 ante Fenerbahce, antes de caer con claridad ante Barcelona. Está 6° con 9 unidades y asoma como uno de los equipos ingleses mejor posicionados del certamen, con la chance de meterse en zona de octavos directos si consigue un buen resultado en Estambul.
Horario del partido
- Chile: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Costa Rica: ESPN, Disney+ Premium
- Guatemala: ESPN, Disney+ Premium
- Panamá: ESPN, Disney+ Premium, Rush Sports 3
- El Salvador: ESPN, Disney+ Premium
- Honduras: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 14:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Galatasaray y Aston Villa se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Galatasaray suma 6 puntos en el torneo.
- Aston Villa suma 9 puntos en el torneo.