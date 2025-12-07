Deportes Iquique no pudo conseguir la épica de quedarse en Primera División y terminó bajando a la Primera B en el día de ayer, ya que los nortinos necesitaban derrotar a Universidad de Chile y cayeron por 2-3 en el Estadio Tierra de Campeones.

Uno de los buenos valores que tuvo la amarga temporada de Iquique fue Hans Salinas, jugador que tiene más de 200 partidos disputados con la camiseta de los dragones celestes y ahora anunció que no seguirá en el club para el 2026.

“Es difícil poder hablar en este momento tan difícil para nosotros, para el club. Queríamos terminar de otra manera, lamentablemente por diferentes motivos no logramos terminar de buena manera y dejando al equipo en Primera División, que es donde merece estar”, analizó en zona mixta.

Hans Salinas no sigue en Iquique. | Foto: Photosport

Tras cartón, Salinas confirma que no seguirá en Deportes Iquique: “Es mi último partido en el club. Me hubiese gustado haber me ido de otra manera, pero lamentablemente las cosas sucedieron y nada que hacer, asumimos no más”.

“Buscar culpables a esta altura ya está de más, está a la vista de todos. Los que entienden un poco de fútbol saben qué es lo que se hizo mal y qué es lo que se hizo bien”, complementó sobre el negro 2025 del cuadro iquiqueño.

Así las cosas, Deportes Iquique tendrá un largo camino en 2025 para volver a la Primera División, donde tendrá que disputar una reñida temporada de ascenso con clubes como Unión Española, Santiago Wanderers, Rangers y Curicó, entre otros.

