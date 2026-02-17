A menos de una semana para que arranque el campeonato de la Primera B y el sueño del retorno a Primera, el “Manojito de Claveles” no cierra la puerta del camarín.

Según información de Manojitos.cl, el cuadro de San Bernardo ha concretado tres incorporaciones de vasta trayectoria en el fútbol chileno, buscando darle solidez y explosividad a un plantel que debutará el lunes 23 de febrero ante Curicó Unido.

Experiencia pura para la zaga

La defensa de Magallanes suma dos nombres que conocen de sobra las batallas en el ascenso y la división de honor:

Claudio Meneses (38 años): El central llega tras dos temporadas de regularidad en Curicó Unido, donde disputó casi 2.000 minutos el año pasado. Su altura y voz de mando serán claves para el esquema defensivo.

Hans Salinas (35 años): Una institución en Deportes Iquique que cambia de aire. El central aporta el roce internacional de haber jugado Copa Libertadores y Sudamericana, además de una polifuncionalidad defensiva que Ronald Fuentes sabrá aprovechar.

Velocidad por las bandas: El turno del “Rayo”

En el ataque, la gran novedad es la llegada de Rubén Farfán (34 años). El veloz delantero, con paso por Universidad de Chile, también proveniente de los “Dragones Celestes”, trae consigo un historial de desborde y gol en clubes de alta exigencia como Coquimbo Unido y Unión Española.

Farfán se perfila como el socio ideal para alimentar a los delanteros de la “Academia”, aportando esa chispa necesaria para romper defensas cerradas en la Primera B.

Un debut con “morbo”

Lo curioso es que estos refuerzos llegan justo a tiempo para la primera fecha, donde Magallanes deberá enfrentar a Curicó Unido, ex club de Meneses, el próximo lunes 23 de febrero. Con estas incorporaciones, los albicelestes mandan un mensaje claro: no van a ser meros acompañantes en la lucha por el ascenso.