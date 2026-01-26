Cobreloa continúa afinando detalles de cara a una exigente temporada 2026, donde el gran objetivo del club es volver de una vez por todas a la Primera División.

Bajo la conducción de César Bravo, el elenco loíno ha intensificado su preparación en la pretemporada, sumando rodaje futbolístico y minutos claves para varios de sus jóvenes valores.

En ese contexto, el pasado 24 de enero el cuadro naranja igualó 1-1 ante Deportes Iquique en la tradicional Noche Celeste, un duelo que sirvió como prueba pensando en el debut oficial por Copa Chile ante Deportes Antofagasta, compromiso que se disputará este viernes en el Estadio Calvo y Bascuñán.

Más allá del resultado, uno de los grandes focos del partido estuvo puesto en la presencia de Lucas Cornejo, joven futbolista de 19 años que el año pasado firmó su primer contrato profesional y que fue alineado como titular por Bravo en una posición poco habitual: defensor central.

Lucas Romero en pleno partido entre Cobreloa y Deportes Iquique | Foto Cobreloa

Lucas Cornejo vivió su partido más emotivo en Cobreloa

Pero la historia de Lucas Cornejo va mucho más allá de lo futbolístico. El joven es hijo de Fernando Cornejo, histórico mediocampista de Cobreloa y emblema del club, conocido como “Corazón de Minero”. Y la coincidencia no fue menor: ese mismo 24 de enero se cumplieron 17 años desde la partida del ídolo loíno.

“Bueno, fue como un homenaje. Ya son 17 añitos de la muerte de mi padre. Gracias a Dios salió todo bien y yo sé que estuvo en la cancha acompañándome”, declaró el futbolista al medio En La Línea tras el cotejo.

Finalmente, el joven jugador cerró con palabras que reflejan el orgullo y la motivación que lo mueven en este arranque de temporada: “Esto es gracias a él y a mi familia que estuvo apoyándome”, sentenció la prometedora joya loína, que sueña con consolidarse en el primer equipo y honrar el legado de su apellido en el club de Calama.