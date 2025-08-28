Universidad de Chile dejó atrás el mal trago de la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda y, mientras espera la resolución final de la CONMEBOL, tendrá que pensar en el Superclásico ante Colo Colo este domingo.

Uno que estará viendo el compromiso a distancia es Fernando Cornejo, ex jugador de la U quien ahora milita en Liga Deportiva Universitaria de Quito y les mandó un feroz guiño a los azules en conversación con ESPN Chile.

Cornejo no pudo brillar en la U. | Foto: Photosport

Consultado por una posible vuelta al fútbol chileno, Cornejo aseguró que “Es la intención que tengo después de volver a Chile esa, volver a un grande. Tengo una espinita clavada con un equipo, pero en el caso de que me toque volver a un equipo grande lo afrontaré de gran manera, con más experiencia y en un mejor momento futbolístico”.

“Sería lindo, bastante lindo volver a Chile para estar con amigos, familia que al estar lejos se le extraña un poco. Vamos a ver si sale en un futuro”, complementó sobre su sueño de algún día regresar al país.

Cabe recordar que Fernando Cornejo jugó el 2020 en Universidad de Chile, pero se contagió con el negro presente de los azules y no pudo ser el jugador desequilibrante que hoy es y que lo tiene como una de las figuras de la presente edición de la Copa Libertadores de América.

La U a la espera de CONMEBOL

Universidad de Chile espera saber la próxima semana qué ocurrirá con la Copa Sudamericana y si serán los azules quienes accedan a los cuartos de final del torneo continental para enfrentar a Alianza Lima.