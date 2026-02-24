El inicio de la Primera B 2026 dejó una señal potente en Calama. Cobreloa arrancó el torneo con una victoria por 3-1 ante Deportes Temuco, mostrando eficacia en los momentos claves del partido.

En el Estadio Zorros del Desierto, el cuadro loíno supo sobreponerse a un resultado adverso tras un golazo de tiro libre de Maximiliano Cuadra. Más allá del resultado, el funcionamiento colectivo fue uno de los aspectos que más dejó conforme a César Bravo y su cuerpo técnico.

La gran figura del cotejo fue Tomás Aránguiz. El mediocampista de 28 años lideró al elenco de la Región de Antofagasta y fue determinante en el desarrollo del encuentro, aportando un gol y dos asistencias.

Los Zorros arrancaron con todo la pelea por volver a la Primera División | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Tras el 3-1 ante Deportes Temuco, el mensaje sin rodeos de Tomás Aránguiz

Tras el pitazo final del árbitro Cristián Garay, el exvolante de Magallanes valoró en zona mixta el rendimiento mostrado por el cuadro naranja en su estreno en la división de plata del fútbol chileno.

“Nos estábamos preparando para el inicio del torneo y así quedó demostrado en la cancha. Mostramos buen juego, mostramos que somos un equipo cohesionado y que creemos en la idea de juego del técnico. Quedó demostrado que estamos para pelear para grandes cosas”, manifestó.

“Ahora vamos a prepararnos de la mejor manera para el partido ante Santa Cruz. Hay que ir paso a paso, sin apresurarnos. Es clave comenzar con el pie derecho. Toca descansar y enfocarnos en el viernes”, sentenció.

En síntesis…