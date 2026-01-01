El mercado de fichajes se sigue moviendo en este inicio de año y en Cobreloa hay novedades, pero respecto a una importante salida.

Se trata del lateral Nicolás Palma, formado en el cuadro loíno y que dejará la institución después de cinco temporadas en el primer equipo.

El defensor de 24 años terminó contrato con los Mineros y dejará la Primera B para dar el salto a Primera División, donde tendría todo listo con un importante equipo.

Según información de Socios del Desierto, Palma tiene todo avanzado con Unión La Calera para este 2026.

Nicolás Palma parte a Unión La Calera este 2026. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Este será el segundo equipo de su carrera, pues hasta el momento solo había vestido la camiseta naranja.

En síntesis