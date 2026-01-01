El mercado de fichajes se sigue moviendo en este inicio de año y en Cobreloa hay novedades, pero respecto a una importante salida.
Se trata del lateral Nicolás Palma, formado en el cuadro loíno y que dejará la institución después de cinco temporadas en el primer equipo.
El defensor de 24 años terminó contrato con los Mineros y dejará la Primera B para dar el salto a Primera División, donde tendría todo listo con un importante equipo.
Según información de Socios del Desierto, Palma tiene todo avanzado con Unión La Calera para este 2026.
Este será el segundo equipo de su carrera, pues hasta el momento solo había vestido la camiseta naranja.
