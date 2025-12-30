Agustín Heredia fue parte del plantel de Cobreloa durante la temporada 2025, sumando minutos y experiencia en el fútbol chileno en un año exigente para el elenco loíno en la Primera B.

Con el inicio de un nuevo mercado de pases, el defensor argentino de 28 años comenzó a evaluar alternativas para continuar su carrera, considerando que su contrato no pertenece al club de Calama, sino a Boca Juniors.

En ese escenario, un equipo de la división de plata del balompié nacional aparece como una opción concreta, buscando reforzar su zona defensiva con futbolistas que ya conozcan el medio local, con el objetivo claro de pelear por el ascenso a Primera División.

Heredia disputó 32 partidos oficiales entre Liga de Ascenso, Liguilla y Copa Chile | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Curicó Unido pone sus ojos en Agustín Heredia

Según información entregada por el medio partidario MCU Pura Pasión, el nacido en Mendiolaza, Argentina, estaría en tratativas con Curicó Unido para convertirse en nuevo refuerzo del elenco albirrojo de cara a la próxima temporada.

Al pertenecer su pase al Xeneize—club con el que mantiene contrato vigente hasta fines de 2026—, habrá que definir si su eventual arribo al cuadro curicano se concreta a préstamo o mediante una desvinculación anticipada.

Por ahora, las conversaciones están abiertas y las próximas horas serán claves para definir su futuro y un eventual arribo al elenco de la Región del Maule.

En síntesis…