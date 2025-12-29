Cobreloa sufrió un nuevo golpe en el mercado de fichajes de Primera B, luego que durante esta jornada uno de los emblemas del conjunto naranja en los últimos años fuera confirmado como flamante refuerzo en un rival directo en la lucha por el ascenso.

Tras un tremendo año en la tienda loína, donde peleó el ascenso hasta último minuto ante Deportes Concepción, el volante Iván Ledezma le puso punto final a su ciclo en Cobreloa con un emotivo mensaje en redes sociales.

“Hoy me toca cerrar una etapa importante en Cobreloa y en Calama. Me hubiera encantado seguir. Quiero dar las gracias de corazón al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan día a día por esta institución y un agradecimiento especial a la hinchada, por el cariño, el apoyo y por estar siempre, incluso en los momentos difíciles. Eso no se olvida”, publicó ‘Titi’.

“Calama fue mi casa durante este tiempo y me voy con lindos recuerdos y personas valiosas. Hoy comienzo un nuevo desafío, pero Cobreloa siempre será parte de mi camino“, agregó el futbolista de 30 años.

Horas después, el talentoso jugador fue oficializado como nuevo refuerzo en Deportes Copiapó, rival directo de los naranjas en Primera B: “Iván “Titi” Ledezma ya es del León de Atacama… Visión de juego, buen pie y personalidad. Un jugador capaz de manejar los tiempos y asumir protagonismo en los momentos clave. El Titi llega al León para aportar a nuestro mediocampo, siendo el enlace entre el juego y el gol en el desafío que viene”, publicaron los nortinos en sus redes sociales.

De esta forma, Cobreloa vio partir a otras de sus figuras para 2026, luego de las salidas ya confirmadas de Patricio Romero, Luis García y Aldrix Jara.

