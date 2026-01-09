El delantero argentino, también con nacionalidad paraguaya, Cristian Insaurralde volvió este 2026 a Cobreloa, aunque lo hace con sentimientos encontrados.

Su historia con el club naranja está marcada por contrastes profundos: fue el autor del gol del ascenso a Primera División en 2023, pero también integró el plantel que sufrió el descenso a Primera B en 2024, una herida que aún no cicatriza del todo.

Tras ese golpe, el ariete dejó Calama para continuar su carrera en Unión La Calera y posteriormente en Unión Española, una decisión que no cayó bien en parte de la hinchada loína, que lo criticó duramente.

El nacido en Resistencia, Argentina, ha convertido 18 goles con la camiseta de Cobreloa | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Hoy, con el regreso ya consumado, Insaurralde vuelve al Zorros del Desierto con la convicción de reencontrarse con un lugar que lo marcó profundamente, aunque sin esconder el dolor que le dejó la forma en que se produjo su salida.

Cristian Insaurralde se desahoga en su regreso a Cobreloa

En su retorno al norte del país, el futbolista formado en River Plate fue sincero y expuso, en conversación con En La Línea Deportes, la carga emocional que arrastra desde su partida del club.

“Me costó mucho tener que irme, también aceptar un montón de cosas que por ahí quedan en la interna familiar e institucional”, reconoció.

El atacante también abordó las críticas que recibió por parte de la fanaticada loína tras su salida de Calama. “La gente por ahí me ha castigado muchísimo desde el no saber, porque se han hablado cosas que lamentablemente no las saben desde lo interno. Solamente las sabe la gente del club y yo, que somos los que estamos día a día en esto”, señaló.

Insaurralde tendrá la posibilidad de dejar atrás las críticas | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Pese a todo, Insaurralde dejó claro que su regreso está cargado de ilusión y sentido de pertenencia. “Me genera emoción volver al lugar donde a mí me hace sentir feliz y parte de una historia muy linda como la del club”, afirmó.

Finalmente, el atacante de 34 años proyectó lo que será el exigente desafío en la división de plata del balompié nacional, anticipando un torneo complejo y competitivo. “Va a ser un torneo atractivo, con instituciones pesadas. Si logramos lo que queremos, va a ser una hazaña aún más valorada por la calidad de jugadores y equipos que hay este año”, concluyó.

