El ex delantero del Cacique dio su punto de vista acerca del reemplazante de Juan Martín Lucero para enfrentar a la UC.

A Marcelo Barticciotto no lo convence la titularidad de Christian Santos en Colo Colo: "Lo pone porque es alto, si fuera un poco más chico no lo pone"

Colo Colo presenta dos bajas importantes en la zona ofensiva para enfrentar a la Universidad Católica en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Gustavo Quinteros tuvo que recurrir a jugadores que no han visto muchos minutos en el presente torneo y ya dio a conocer la formación oficial.

Recordar que Juan Martín Lucero y Gabriel Costa son los futbolistas que no dirán presente en esta nueva versión del clásico y Quinteros tendrá que recurrir a Marcos Bolados y Christian Santos.

El ídolo albo Marcelo Pablo Barticciotto se tomó un momento en la transmisión de Al Aire Libre de Cooperativa para analizar la titularidad de Santos.

"A Santos lo pone porque es alto, en resumidas cuentas lo que dijo Gustavo Quinteros. Si fuera un poco más chico no lo pone", partió diciendo el Barti.

Además, agregó que "es un tema muy personal, él lo ve toda la semana y lo ve como entrena. Yo me imagino que los técnicos ponen a los mejores que están, pero es el reemplazante de Lucero".

"Siempre es complejo cuando un jugador por línea no juega, por ejemplo como pasa en la defensa, pero cuando no juegan dos por línea como pasa en la zona ofensiva de Colo Colo es más complicado ya que no están ni Costa ni Lucero y tienen que jugar Bolados y Santos", complementó.

"A mi si me das a elegir prefiero jugar con un presente dulce que tiene Colo Colo, no digo que los otros no juegan de buena forma pero estos partidos se juegan diferente, por la trascendencia que tiene, son partidos diferentes que se juegan entre equipos grandes", cerró.