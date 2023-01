Colo Colo salió este martes a conferencia de prensa para entregar detalles sobre la polémica que se ha generado con Juan Martín Lucero, quien está en 'rebeldía' y se quiere marchar del Cacique ante un ofrecimiento de Fortaleza.

Sin embargo, desde la dirigencia alba no le aguantarán una al argentino y por aquello aclararon el contrato que mantiene el 'Gato' con los albos. Alfredo Stöhwing, en compañía de Daniel Morón, tomaron la palabra en Colo Colo.

"Sobre su postura frente a su permanencia en el club recibimos ahora último una comunicación formal y oficial de él (Juan Martín Lucero) en que nos comunicaba que no se iba a presentar a la pretemporada y que dejaba el club, porque obviamente nos sorprendió de sobremanera dado que nuestra postura", comenzó diciendo.

"Y en esto quiero ser muy categórico, la hemos revisado, aunque la teníamos clara, pero hemos hecho todas las revisiones pertinentes con nuestros abogados y Juan Martín Lucero tiene contrato vigente con Colo Colo hasta fines del año 2025 y no tiene cláusula de salida", agregó.

"Esa es la posición oficial del club, es la que sostienen nuestros abogados. Me voy a excusar de que no voy a entrar en mayores detalles sobre los contratos, porque esto ya está en manos de los abogados. Por lo tanto no han pedido que no profundicemos, ni vayamos allá con los detalles", complementó.

El delantero querría salir de Colo Colo | Foto: Agencia UNO

Por otra parte, el mismo Stöhwing señaló que "estamos bastante sorprendidos de la actitud de Juan Martín, de quien teníamos una muy buena impresión. Personalmente creo que ha sido muy mal asesorado y me sorprende que Juan Martín no se haya dado cuenta de los malos consejos que ha estado recibiendo. Le puede ser muy costoso en su carrera tomar la determinación que ha tomado".

"Daniel se reunió en diversas oportunidades con Juan Martín y le hizo ver claramente los alcances de su contrato y la posición del club y no escuchó esa recomendación y no siguió esa postura", añadió.

Y por eso que advirtieron al atacante que "nosotros lo lamentamos mucho, pero también le tengo que comunicar a ustedes y a los hinchas que nosotros haremos valer nuestra posición en todas las instancias que sean pertinente e iremos hasta las últimas consecuencias en defensa del patrimonio del club. No dejaremos piedra por levantar para defender lo que debe ser el compromiso de nuestros jugadores con la institución".

“Lamentamos mucho, porque hemos hecho un gran esfuerzo por él. Cómo ustedes saben, ejercimos una cláusula bastante costosa y por lo tanto para nosotros ha sido una desagradable sorpresa, que como les digo nos protegeremos con todo el peso que nos permita la ley y está en manos de nuestros abogados”, mantuvo el dirigente.

El delantero tuvo un ofrecimiento de Fortaleza | Foto: Agencia UNO

Además, el directivo albo explicó que "por otro lado, también como ustedes saben, ha surgido la noticia de que el club que estaría ofreciéndole un contrato es Fortaleza de Brasil, cosa que a nosotros también nos sorprende. Como ustedes recuerdan, nosotros nos enfrentamos a ellos en la Copa Libertadores y establecimos una buena relación"

Y el mismo Stöhwing se mostró desilusionado de sus similares brasileños. "Yo tengo o tenía una buena impresión acerca de sus dirigentes y su presidente. Por lo tanto también nos sorprende y quiero creer de que han sido también muy mal asesorados y probablemente a lo mejor no les han presentado toda la información necesaria para tomar una determinación de ofrecerle contrato, si es que así lo han hecho, a Juan Martín"

“De manera que se han producido dos cosas que nos llaman mucho la atención y que nosotros defenderemos al máximo. Lo haremos presente tanto con el jugador, como con cualquier club que le ofrezca contar con su servicio. No trepidaremos en defender el patrimonio del club y la decisión de Colo Colo es que no se juega con los intereses del club y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", justificó.

Por úlltimo, concluyó con que "también hemos tomado contacto con el Club Fortaleza a través de cierto personero y le estamos haciendo llegar la información que creemos que es necesaria para que sepan cuál es la verdadera circunstancia de todo esto.

"Así que una vez que ya hemos reunido más información, ustedes saben que nos gusta informar cuando ya tenemos un poco más de claridad de las situaciones. Esto es lo que sabemos en este momento, defenderemos nuestros derechos con todo el peso de la ley. Según nosotros, Juan Martín tiene contrato vigente hasta fines del 2025, no tiene cláusula de salida y es nuestra última palabra al respecto”, cerró.