El ex técnico de Colo Colo fue claro en señalar que el delantero argentino no tiene ninguna chance de cambiar el rumbo de las cosas luego de la polémica que se desató por la oferta desde Fortaleza.

Claudio Borghi se la canta clarita a Juan Martín Lucero: "Se tiene que ir, no hay posibilidad de que se quede"

Colo Colo y Juan Martín Lucero están viviendo un gran problema luego que desde Brasil llegara una oferta por el delantero. Fortaleza, equipo a quien enfrentó el Cacique en la Copa Libertadores 2022, quiere quedarse con el argentino y arrebatarle a Gustavo Quinteros a su goleador.

No obstante, la situación de que el 'Gato' parta del Estadio Monumental no es tan sencilla y es que el mismo jugador firmó hace algunas semanas su extensión de contrato con el club hasta el año 2025 y aquello ya no tendría tan convencido a Lucero.

Todo ese revuelo ha generado diversas opiniones, como la Claudio Borghi. El ex DT de Colo Colo profundizó en esta polémica y le parece extraño que en el contrato del ariete no existiera una cláusula de salida.

"Vino a una situación conveniente para él, a un equipo que lo quería, titular y que se ganó con todos los méritos necesarios. Ahora, no hay cláusula de salida y eso me llama la atención, una multa en un contrato existe", dijo Borghi en Todos Somos Técnicos.

El delantero querría partir del Cacique | Foto: Agencia UNO

Sin embargo, el 'Bichi' no dejó todo ahí y la cantó clarita a el ex Vélez. "A ver, yo lo sigo en redes sociales y lo vi desde Qatar con camisetas de Colo Colo para acá, para allá, en la piscina y llega una oferta y lo primero que hace es salir", manifestó.

"Yo creo que las ofertas son aprovechables, pero siempre y cuando estén las posibilidades de estas ofertas. Acá el problema es que para mí ya se tiene que ir, no hay posibilidad de que se quede", cerró el campeón del mundo en México 86.