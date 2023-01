Además, el ex delantero de Colo Colo tuvo palabras para la polémica partida de Juan Martín Lucero.

La dirigencia de Colo Colo continúa trabajando en el tema refuerzos. Y es que los dirigidos de Gustavo Quinteros ya tuvieron su primer partido de pretemporada en Argentina y en el Cacique esperan que los nuevos nombres que vayan llegando se acoplen rápidamente al esquema del entrenador argentino nacionalizado boliviano.

En las últimas horas ha sonado con fuerza el nombre de Miguel Merentiel, delantero uruguayo que pertenece a las filas de Palmeiras, club donde no ha tenido la regularidad esperada tras recalar Brasil desde Defensa y Justicia de Argentina.

Merentiel suena con fuerza para ser el próximo 9 de Colo Colo | Foto: Getty Images

El ex futbolista Ricardo Mariano Dabrowski conversó con Bolavip Chile y analizó la posible llegada del actual ariete del Verdao.

"Es un delantero que aguanta bien y es un referente en punta, por eso calculo yo que estaría siendo observado por el Cacique. Lo que pretende Quinteros es que no se sienta la partida de Lucero", indicó el ex atacante albo.

Pero esto no quedó ahí, esto porque el "Polaco" tuvo palabras para la polémica salida de Juan Martín Lucero del Cacique.

"Lo de Lucero es inexplicable porque a lo mejor es factible que el muchacho quede en el limbo y lo que me sorprende que no es un jugador joven e inexperto. Que se haya prestado a esta situación no es bueno para Colo Colo, ni para nadie porque son medidas incomprensibles", sentenció.