Carlos Carmona hace un mea culpa de su paso por Colo Colo: "No tengo problema en decirlo, no estuve a la altura"

Una inesperada noticia se informó este martes, cuando el ex seleccionado chileno Carlos Carmona anunció su retiro del fútbol profesional, luego de 17 años de actividad. El nacido en Coquimbo tuvo una extensa carrera, donde pudo defender las camisetas de Atalanta de Italia, Colo Colo, Coquimbo Unido, entre otros.

El mediocampista de 34 años conversó con Radio Cooperativa sobre su paso por uno de los clubes más grande de Chile: Colo Colo, en el cual las lesiones no lo dejaron tener una participación más revelante en el último tiempo.

"No tengo problema en decirlo, en Colo Colo no estuve a la altura. El tema físico me afectó", aseveró el jugador que participó en cuatro Mundiales con Selección Chilena Sub 20 y Adulto.

"Cuando volví a Colo Colo ya venía un poco más tocado, ya empecé a entrenar un poco menos para dosificar un poco la semana. Nunca jugué seguido los tres años que estuve, nunca pude jugar en un pasto sintético por lo mismo", agregó.

"El último sintético que jugué fue en Puerto Montt. Acá en Coquimbo nos jugábamos la vida por el ascenso y después no pude entrenar toda la semana", sentenció.

Recordar que el volante fue fundamental en el proceso de la Roja con Marcelo Bielsa al mando y participó en el histórico triundo de Chile ante Argentina en el Estadio Nacional.