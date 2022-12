Carlos Caszely, ídolo de Colo Colo y del fútbol chileno, fue homenajeado este viernes por el CSD Colo Colo, el cual develó la tan ansiada estatua que le dedicaron en su honor en el Estadio Monumental, algo que fue aplaudido por los millones de hinchas albos.

Fue en dicha ocasión que el "Rey del Metro Cuadrado" tuvo un emotivo discurso para su fallecida esposa, María de Los Angeles Guerra, quien falleció hace unos meses producto de un cáncer a la columna que la afectaba.

El ex delantero albo la sigue recordando con cariño | Foto: Archivo

"Ella pudo haber sido una gran tenista y lo dejó de lado, me acompañó y estuvo siempre. Una vez me dijeron que gran mujer hay detrás de ti, no les dije yo al lado mío, esa mujer estuvo al lado mío siempre. Cuatro o cinco veces estuvo detrás mío ¿Pero cuándo estuvo detrás? Cuando me quebraron y estuvo atrás para empujarme, cuando me perdí el penal en España, ella estuvo detrás para empujarme cuando yo estaba medio alicaido. Esa mujer fue el 80 por ciento de mi carrera, fue el 90 por ciento de la base del matrimonio...Me hubiese gustado que estuviese acá ella", arrancó diciendo.

"Uno puede tener la compañía de los hijos, de los nietos, de los amigos, pero cuando cae la noche y mira para el lado o para el otro y no está ¿Por qué y para qué? Nunca se va a saber. No tengo respuestas a todas mis preguntas", agregó.

"Eso que vamos a ver ahí es lo más importante para un deportista fue mucha parte de ella, ella que sufría cuando yo llegaba triste y se alegraba cuando me veía sonreír. Como dice la canción de Roberto Carlos: "Esa mujer que se fue tan bella, esa mujer hoy es mi pena", finalizó aseverando en su emotivo discurso.

REVISA EL EMOTIVO MOMENTO: