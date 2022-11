Universidad de Chile tiene definido que Sebastián Miranda no continuará en el banco de los azules, razón por al cual Azul Azul deberá moverse con prontitud para encontrar un técnico que se haga cargo del plantel de honor.

Las últimas dos apuestas de la dirigencia no resultaron y en la U saben que ahora no pueden fallar en la elección de la cabeza de un proyecto que devuelva a los azules a la gloria y los primeros lugares que están acostumbrados a pelear.

“Yo creo que no hay ningún técnico chileno preparado para dirigir a esta U. Quizás que el DT de Curicó y Ñublense están listos, pero qué se van a ir meter a este equipo donde hay que dirigir de cierta manera y aceptar que de arriba te digan cosas. No lo veo”, dijo Jorge ‘Coke’ Hevia en exclusiva con Bolavip Chile.

Miranda no seguirá en el banco de la U. | Foto: Agencia UNO

El comunicador puso en el tapete las distintas propuestas de los candidatos que suenan en la U: “Dentro de los nombres que suenan, ¿alguien va poder explicar en que se parece Sebastián Beccacece a Beñat San José? En nada. Son buenos técnicos ambos, pero no se parecen en nada y por ahí está la explicación”.

“Este último año resume los últimos 4 de Universidad de Chile donde la culpa es de la prensa, de la Delegación Presidencial, pero nunca de Azul Azul. Mientras sigan los mismos a cargo yo no veo por donde, porque es cosa de ver los posibles técnicos que hay”, complementó.

“Entre Beccacece y Meneghini hay una línea, pero después cuando aparece Beñat no lo entiendo. Uno es más terrenal, más posible, un sacador de rendimiento y potenciador de jugadores, además que le gusta mirar a las inferiores. Beccacece es el sueño, pero el sueño pidió 4 millones de dólares, localía en Santiago y cosas que no podían asegurar y no es tan factible. Si deciden por una línea, perfecto, pero si tienen dos líneas distintas no le veo opciones”, avisó.