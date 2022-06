Gustavo Quinteros aclara sus razones para no alinear juveniles en Colo Colo: "No es el momento del campeonato para esta ideología"

Los jóvenes fueron tema constante en Colo Colo, pero esta vez no por su rendimiento en la cancha, sino porque simplemente dejaron de aparecer en la consideración de Gustavo Quinteros. Esto porque el DT en muchas ocasiones optó por mantener el mismo once a pesar del evidente desgaste físico de su participación en Copa Libertadores y esto dejó a los albos al debe en los minutos sub21.

Pese a darles poca acción, el estratega se cerró a la posibilidad de que puedan salir a mitad de año para que sumen fútbol en otro club. “Repito lo mismo que dije anteriormente. Lo ideal es que los jugadores que vayan a ser vendidos, sea a final de temporada, si no, será muy difícil reemplazarlos porque no puedes tener jugadores del medio local y los cupos de extranjero son limitado. No es muy responsable vender o sacar jugadores a mitad de año”, expuso en el programa Círculo Central.

En esa misma línea, defendió esta determinación de no alinearlos con regularidad. “Dicen que no jugamos con jugadores jóvenes, pero no es momento para jugar en el campeonato quizás con esta ideología. En Chile no se caracteriza por vender jugadores menores. Colo Colo tuvo una oferta por uno de 20 años, tuvo otra por 19 años que fue Jeyson Rojas, tuvo otra por Vicente Pizarro, lo que pasa es que no se sabe todo. Si Colo Colo, nosotros, no los hubiésemos puesto en primera, no llegaba una oferta, hoy llegó oferta por Solari y por otros porque juegan”, puntualizó.

Al ser consultado por Pizarro, aseguró que “anda muy bien. Siempre que le toca entrar o jugar, lo hace muy bien. Pasa que un equipo se forma por características de mejor experiencia o mejor recuperación, pero eso no quiere decir que no vaya a jugar o sea un mal jugador”.

Asimismo, le dejó tarea a Luciano Arriagada, quien, tras un inicio prometedor con goles incluidos, no aparece hace mucho tiempo en un partido. “Nosotros hacemos entrenamientos y partidos amistosos todas las semanas y el jugador que está para jugar en primera lo ponemos. Él tiene que seguir creciendo, tiene que mejorar, evolucionar y de esa manera va a tener más posibilidades”, comentó.

Finalmente, aprovechó de sacar pecho por el rodaje que le fue dando a los jóvenes desde su llegada al club. “Se cumplió casi a la perfección con un montón de jugadores jóvenes en Colo Colo de las cuales hay ofertas por jugadores chicos. Habian jugadores que eran muy resistidos cuando nosotros llegamos como Suazo y Cortés y que no tenían el nivel que tienen ahora, no tenían este rendimiento que tenían ahora y eso fue importantísimo para salvarnos del descenso, clasificar a Libertadores”, cerró.