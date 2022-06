El ex delantero de Universidad de Chile es una de las opciones que maneja Gustavo Quinteros para reforzar la delantera, zona que necesita fortalecer por el pobre rendimiento de Christian Santos.

Leandro Benegas pone paños fríos al interés de Colo Colo: "Han salido noticias, pero no puedo hablar de una decisión todavía"

Leandro Benegas es opción en Colo Colo y así lo reconoció el propio Gustavo Quinteros en conferencia de prensa cuando fue consultado por su opción. “Benegas es un jugador que está en carpeta, que no ocuparía cupo de extranjero. Sería importante también tenerlo”, expuso el estratega.

Tras el pobre rendimiento exhibido por Christian Santos, una de las prioridades del DT es reforzar la delantera para tener una alternativa a Juan Martín Lucero. “Buscamos un jugador que sea más de área, más de terminar la jugada”, agregó.

Este interés hizo ruido al otro lado de la cordillera y fue comentado por el propio Benegas. De todos modos, el ariete de Independiente de Avellaneda prefirió la mesura al referirse a esta posibilidad.

“Son rumores, nadie de Colo Colo se ha comunicado conmigo. Han salido varias noticias, no hay nada claro sobre ese tema. No puedo darte una decisión o algo que tenga pensado porque estamos hablando sobre supuestos”, aseguró en conversación con Radio Continental de Argentina.

Leandro Benegas prefiere la cautela ante el interés de Colo Colo. / FOTO: Independiente

Incluso, se animó a decir que es feliz por estar jugando en el país que lo vio nacer tras un largo periplo por clubes chilenos. “Algo que me faltaba en mi etapa como futbolista es jugar en Argentina, el lugar donde nací. Estoy disfrutando al máximo todo, la adrenalina y la presión me encantan. Me encuentro bien, con mucha energía”, concluyó.

El ex delantero de Universidad de Chile vive un buen presente con Independiente y lleva 7 goles en 15 partidos, dejando atrás las dudas que generaba entre los hinchas su sorpresivo fichaje a comienzos de año.