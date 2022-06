Un resignado Gustavo Quinteros lo dejó entrever en conferencia de prensa. La posibilidad de que Pablo Solari parta de Colo Colo es real luego de un millonario ofrecimiento del América de México por más de 4 millones de dólares y puede aprobarse esta tarde en una reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro.

El jugador tiene intenciones de emigrar y más de un relato proveniente de la concentración en Argentina cuenta que comenzó a despedirse de algunos miembros del plantel. Sin embargo, en Santiago, desde el lado dirigencial, aseguran que todavía no se ha aceptado una oferta y eso es uno de los puntos que se debe definir en la junta de la mesa hoy en el estadio Monumental.

Pero esto no es nuevo, ya que el Pibe también les comentó a compañeros que se iba a comienzos de año y eso finalmente no terminó ocurriendo. En aquel momento la idea de la dirigencia era que jugara Copa Libertadores para valorizarlo y no querían perder a un titular de cara a su participación internacional.

Sin embargo, en esta ocasión parece haber un mayor consenso en aceptar la oferta y consideran que es una buena oportunidad de sacar una buena ganancia por un futbolista por el que invirtieron cerca de un millón de dólares por el 80% de su carta. El tema económico pesa al interior de Blanco y Negro, ya que necesitan hacer caja para paliar su déficit financiero y también buscar refuerzos.

Pablo Solari empieza a despedirse de Colo Colo. / FOTO: Conmebol

De esta manera, la situación de Pablo Solari puede quedar sellada en las próximas horas tras la reunión de directorio, donde se votará si finalmente se acepta la oferta o no. En dicha instancia, también se debatirá la situación de otros nombres con los que ha negociado Daniel Morón.

Entre las posibilidades que se debatirán en la junta está la de Ramiro González como opción para la defensa, además de ver el estado en la negociación por jugadores como Martín Rodríguez.