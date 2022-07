Colo Colo pone el pie en el acelerador para cerrar cuanto antes la llegada de Juan Ignacio Méndez, volante argentino con pasaporte chileno que quedó con el pase en su poder tras no renovar su contrato con Talleres de Córdoba. La idea en los albos es sumar un mediocampista por la lesión de César Fuentes, quien estará cerca de dos meses fuera de las canchas.

Esta posibilidad seduce en el entorno del jugador de 25 años y así lo reconoció Juan Méndez, padre del formado en Argentinos Juniors. En conversación con BolaVip no escondió su deseo de ver a su hijo en el Estadio Monumental.

“Estamos entusiasmados, tiene ganas, aparte nos quedaría cerca, hay un montón de cosas que lo hacen buena opción. Aparte Colo Colo es uno de los clubes más grandes de Chile, sería un paso muy importante en su carrera. Es una buena chance, hay que esperar a ver que pasa, ojalá se dé, pero en la familia estamos todos muy entusiasmados”, confesó.

Sin embargo, el Cacique deberá competir con otros clubes importantes de Argentina para lograr su fichaje. “Está San Lorenzo en el medio, pero es cuestión de analizar todo. No pasa sólo por lo económico, San Lorenzo y Colo Colo son clubes grandes, son oportunidades lindas que se las ha ganado. Habrá que ver lo que más conviene”, agregó.

Juan Ignacio Méndez quedó con el pase en su poder. / FOTO: Getty Images

De todos modos, reconoció no estar enterado del estado de las conversaciones y dejó todo en manos del agente de Méndez. “No estoy totalmente empapado con el tema la verdad. Él tiene su representante, ya tiene 25 años, a veces me consulta y me pregunta cosas, pero no estoy tan metido en el tema de las conversaciones con el club. Si le he dicho que me gustaría, sé que hay conversaciones, pero lo quiero dejar tranquilo”, explicó.

Finalmente, evitó dar su palpito sobre el futuro de Méndez, aunque si le gustaría verlo jugando por la Roja. “Hoy no sé dónde jugará. Él también tiene un tema con la nacionalidad porque tenemos parientes por parte de mi mujer, eso sería un punto a favor de él el poder nacionalizarse chileno para no ocupar un cupo de extranjero y que le dejaría jugar por la selección, eso sería la frutilla del postre”, cerró.