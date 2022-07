El Cóndor no pudo ocultar su desilusión por la forma en que Colo Colo fue arrollado por Internacional de Porto Alegre, quedándose fuera de la Copa Sudamericana.

Roberto Rojas lapidario con Colo Colo tras su eliminación: "Es una decepción permanente, no dan expectativa"

La eliminación de Colo Colo de Copa Sudamericana tras ser arrollado por Internacional de Porto Alegre, fue sin dudas un duro golpe para los hinchas. Los albos desperdiciaron una ventaja de tres goles en el marcador global luego de hacer una de sus presentaciones más bajas y las críticas no se hicieron esperar.

Esto fue analizado por Roberto Rojas, quien en conversación con BolaVip se muestra resignado respecto de las posibilidades de los clubes nacionales de hacer algo importante en las copas internacionales.

“El fútbol chileno está cada vez más lejos a nivel internacional y eso es muy triste. El campeonato no atrae mucho, no da mucha expectativa al hincha y eso se ve en los torneos internacionales. Es una decepción permanente, se está haciendo normal en todos los clubes el no tener buenos resultados a nivel internacional”, comenzó.

En ese sentido, el Cóndor cree que el oasis de la generación dorada generó una expectativa desmesurada: “el haber tenido una selección chilena tan triunfadora hizo que la gente se ilusionara con que los clubes siguieran en el mismo camino”.

Los jugadores no pudieron ocultar su frustración tras la goleada sufrida en el Beira Rio. / FOTO: Getty Images

Finalmente, el ex portero calificó como una “desilusión” lo hecho por Colo Colo en Copa Sudamericana y apuntó a la que es a su juicio la línea más débil del equipo.

“A Colo Colo le falta mucho, sobre todo en la parte defensiva, el equipo no rinde como tiene que rendir, salvo algunos momentos en el partido. La tónica es lo que se vio en la Copa Libertadores, muestra que defensivamente hay problemas. Deben traer jugadores en esa línea”, concluyó.