Colo Colo solo puede recibir 10 mil personas por partido en el Estadio Monumental pese a tener una capacidad para cerca de 42 mil asistentes. Las medidas sanitarias contemplan la presencia de solo diez mil fanáticos en eventos deportivos para todos los recintos deportivos del país, independiente del aforo total que tenga cada uno de ellos.

En medio de la presentación de Marco Rojas, el presidente Alfredo Stöhwing en conferencia de prensa mostró su malestar al respecto de esta medida y por la cual han trabajado para poder aumentar sus aforos para los partidos del fútbol chileno.

“Nos sentimos perjudicados con esto del aforo. Hay actividades en las que encerrado hay publico lleno, incluso estadios con una capacidad inferior que prácticamente lo llena. A nosotros nos permiten un cuarto del público, nos afecta en lo económico y deportivo”, explicó al respecto.

En esta misma línea agregó que “Tomamos contacto con las autoridades, existe la posibilidad de que se solucione durante agosto, ojalá se arregle lo antes posible porque perjudica a nuestros hinchas”.

Colo Colo viene de derrotar por uno a cero a Huachipato. (Foto: Agencia Uno)

Sin embargo, el dirigente además explicó como se llevaron las negociaciones con River Plate para la venta de Pablo Solari. “Fue una de las negociaciones más importantes que ha tenido Colo Colo. La situación financiera ha sido difícil, así que vino muy bien a la institución. Muy feliz por Pablo de irse a un club como River Plate, fue una transacción fue muy rápida entre los clubes, llegamos rápidamente a un acuerdo”.

Además, contempló que “Es un monto importante y conservamos un porcentaje de su pase que nos da esperanzas que sea muy positivo para el club en el futuro. Muy contento por Pablo también por esta posibilidad”.

Colo Colo espera por la continuidad de Gustavo Quinteros

Finalmente, al presidente de la concesionaria que comanda Colo Colo se refirió a la continuidad del entrenador Gustavo Quinteros, en la cual aún no se evalúa su rendimiento durante este proceso deportivo contemplando las competencias internacionales.

“Hay una relación muy fluida, especialmente con Gustavo. No es momento de evaluaciones, estamos en medio del campeonato y con un clásico por delante. Esperamos que Gustavo se quede mucho tiempo con nosotros, me gustan los planes de largo plazo, pero no es momento para referirnos a esa situación. La hinchada lo quiere, Gustavo quiere al club y hay condiciones para que siga”.