Colo Colo dejó atrás su goleada sobre Coquimbo Unido y ahora se enfoca en uno de los partidos más importantes del semestre frente a River Plate, donde buscan dar un paso importante en su lucha por meterse en los octavos de final de Copa Libertadores. Óscar Opazo palpitó lo que será este cruce y destacó que llegan en buen momento para enfrentar a uno de los elencos más poderosos de Sudamérica.

“Llegamos de la mejor manera, el triunfo sobre Coquimbo nos sirvió para la confianza. Será un partido muy importante considerando lo que se vienen en el grupo, porque sabemos que si sacamos un buen resultado quedamos más cerca de clasificar a la siguiente fase. Nos toma de muy buena manera, salió todo a la perfección con Coquimbo y nos sirve para empezar esta semana con todo pensando en River”, comenzó en conferencia de prensa.

Pese a visitar una cancha que se espera muy hostil, el Torta avisó que los albos no cambiarán su manera de jugar. “Hemos tratado de jugar de la misma manera en cada cancha, en cada país y en cada torneo. La forma de jugar, de querer ir a ganar siempre, no va a cambiar. Quizás podemos variar en el tipo de presión, pero la forma y el querer ir a ganar no va a cambiar. Estamos con la mentalidad de ir a Argentina a ganar los tres puntos”, advirtió.

Asimismo, se refirió a los duelos individuales que marcarán la diferencia en un partido que puede ser muy áspero. “Son partidos mucho más intensos que en el torneo local, sobre todo si hablamos de River Plate. Esperemos que el partido del jueves sea a nuestro favor. El once tiene que estar preparado para este partido, casi a la perfección para poder traer un resultado que sea favorable”, analizó.

En ese sentido, sostiene que es vital mantener la concentración para batir a un rival de jerarquía y que no necesitan modificar su idea. “Se mostró buen juego, pero más allá de variar algo en el esquema, tenemos que estar más aplicados en defender, porque esta clase de equipo no te perdona. Tenemos que estar finos arriba también, definir bien las ocasiones que tengamos y concentrado en esos pequeños grandes detalles que a la larga marcan diferencia en el resultado”, explicó.

Colo Colo continuará con sus trabajos en el estadio Monumental hasta el miércoles, para posteriormente trasladarse hasta Buenos Aires donde enfrentará a River Plate este jueves a partir de las 20:00 horas de Chile.