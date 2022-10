Colo Colo tan solo igualó a un tanto frente a Provincial Curicó Unido en el Estadio Monumental y desaprovechó la ocasión de coronarse campeón, al menos por esta fecha.

Sin embargo, uno de los temas que más de tocó tras el compromiso fue el arbitraje de Julio Bascuñán. En ese sentido hubo algunas jugadas que generaron mucha discordia como el foul de Óscar Opazo a Ronald De La Fuente que solo se sancionó con amarilla sin intervención del VAR, el penal del propio lateral curicano a Marcos Bolados donde sí hubo aplicación a través del video asistencia y la expulsión de Juan Martín Lucero por doble amonestación.

Gustavo Quinteros en conferencia volvió a referirse sobre este tema y cuestionó las decisiones del juez y dio a entender que se sintió perjudicado. El periodista Cristián Caamaño en ESPN se aburrió de las constantes críticas del estratega de Colo Colo hacia los árbitros.

"Es increíble ¿Qué hubiese pasado si echaban a Opazo o no cobraban el penal o ese penal se lo cobraban a Curicó? realmente ¡Qué escándalo estaríamos viviendo todavía en la sala de conferencia!, fue su primera intervención.

"Todas las jugadas son interpretables, pero cuando las dos primeras se inclinan para tu equipo, yo digo 'acá puede ser un error interpretación del árbitro' , pero yo no vi ninguna predisposición de Bascuñán de defender a Curicó y ninguna de perjudicar a Colo Colo", recalcó Caamaño.

Según Caamaño, Julio Bascuñán no tuvo predisposición de ayudar a uno ni perjudicar a otro (Agencia Uno)

El comunicador dio su parecer respecto a las jugadas polémicas del duelo y enfatizó que el ex Santiago Wanderers tuvo que irse expulsado. "Para mi era expulsión de Opazo, claramente pero son discutibles. No solo Bascuñán, el VAR le dice que vea el foul de De La Fuente a Bolados y no revise la de Opazo. Son cosas que no son problemas de Bascuñán, si no del arbitraje que lo sufren todos los equipos, pero no hay una persecución contra Colo Colo ni mucho menos".

ver también Paredes molesto por la expulsión de Lucero y apunta hacia Julio Bascuñán

Para cerrar, la recordó a Quinteros las veces en que los árbitros le han permitido a Colo Colo poder ganar alguno que otro compromiso. "Les han cobrado penales en el último minuto gracias al VAR, han ganado partidos cuando han considerado siete u ocho minutos de descuento.Yo creo que tiene tantos argumentos para enarbolar Quinteros de esta gran campaña que quedarse en la minucia del arbitraje. Claro, solo hicieron un gol de penal entre Católica y Curicó, no pudo desplegar su juego ofensivo y sí, atosigó al rival, pero tuvo pecados también y los pecados no pasaron por el arbitraje, si no por el propio Colo Colo que no tuvo ese golpe de K.O. ni esa capacidad de romper al rival", concluyó Caamaño.