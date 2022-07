Cristián Zavala celebra tras su desgarrador grito de gol ante Huachipato y reconoce: "Ha sido un proceso largo, porque me costó adaptarme a Colo Colo"

Colo Colo logró un agónico e importante triunfo ante Huachipato en el Estadio Monumental, partido que contó con la gran figura de Cristián Zavala, quien ingresó en el segundo tiempo y le dio un segundo aire al elenco dirigido por Gustavo Quinteros.

El ex Deportes Melipilla a la hora de celebrar la anotación se emocionó y fue apoyado por sus compañeros, quienes fueron en masa a abrazarlo y felicitarlo por su primer gol con la camiseta del Cacique.

Fue el propio Zavala, delantero del Popular, quien este lunes dialogó con Al Aire Libre de Cooperativa y recalcó el desahogo que sintió al anotar con la camiseta que tanto quiere.

"Ha sido un proceso largo, porque me costó adaptarme a Colo Colo, y todavía me estoy adaptando. Cuando me preguntaban estaba tranquilo por mi rendimiento", aseguró el nacido en Puente Alto.

Zavala no pudo contener las lágrimas tras anotar en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Además, agregó que tras su anotación "se me pasaron cosas por la cabeza y la verdad fue un desahogo. Ya estoy entrando en los partidos y me siento con confianza, y volviendo al nivel con el que me conocieron"

Luego, el futbolista de 22 años recalcó que "la primera impresión fue ver a mi familia feliz. El mismo día del partido no vi el gol, pero fue algo único. Me había tocado hacer goles, pero es distinto el momento, más que fue en los últimos minutos".

Finalmente, tuvo palabras para lo que será el Superclásico ante Universidad de Chile. "Estamos preocupados de nosotros, de hacer un buen partido, y no preocuparnos del rival. Quiero jugar el clásico, quedé afuera en el anterior y quiero estar en la citación", cerró.