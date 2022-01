Daniel Morón analiza lo que ha sido su estadía en Colo Colo y se desahoga: "A mi me ‘sacaron la chu...’ porque no llegaba el delantero y yo había hecho todo"

Uno de los cargos más importantes en el fútbol es el de gerente deportivo, y bien lo sabe Daniel Morón. El ex arquero de Colo Colo ha tenido que lidiar con la presión de los hinchas, con las negociaciones, las planificaciones y las trabas al momento de contratar a algún jugador.

El "Loro" lleva casi un año como dirigente del Cacique y una de sus particularidades ha sido su sinceridad a la hora de hablar, y esta no fue la excepción. El gerente deportivo del Popular analizó con AS Chile sobre su desempeño en el cargo y lo que le ha costado más a la hora de trabajar.

"Lo evalúo bien, producto de lo que ha ido sucediendo. A mí me tocó asumir en una etapa compleja. Veníamos de jugar un partido por el descenso. No tenía experiencia en el cargo y en los primeros meses nos costó. Cuando hay algo nuevo y que uno no conoce, significa ir descubriendo día a día", comenzó diciendo el campeón de la Copa Libertadores, la Copa Interamericana y la Recopa Sudamericana.

"Es verdad. No la pasé bien. A pesar de que los resultados eran buenos, yo disfrutaba muy poco en el cargo. Uno goza los 90 o 95 minutos del juego, pero después, en estos clubes grandes, siempre hay algo. Ha sido difícil", complementó Morón.

Uno de las grandes falencias en el último tiempo en Colo Colo, ha sido la del centrodelantero y Morón reveló que "a mi me ‘sacaron la chucha’ porque no llegaba el ‘9’ y yo había hecho todo. Tenía al refuerzo listo, estaba todo en acuerdo y de un momento a otro el representante te dice que no vendrá, con mucha liviandad. La gente te tilda de inoperante o de una persona que no sabe hacer las cosas. Yo ahora me río, pero en ese momento me daban ganas de llorar, porque habíamos entregado mucho", aseveró.

Para finalizar, el otrora miembro de la comisión fútbol de Blanco y Negro tuvo palabras para su continuidad en el cargo y recalcó que "depende de muchas cosas (sonríe). Hay que ver. No estoy dispuesto a cambiar salud por estar en el fútbol. Esto es muy distinto a cuando uno juega o cuando es entrenador. En este cargo es de mayor presión: hay que ser resolutivo", sentenció.