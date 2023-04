Colo Colo ya siente lo que será un partido trascendental para esta jornada, en el que los adiestrados por Gustavo Quinteros se enfrentarán ante el Monagas de Venezuela por la segunda fecha de la Copa Libertadores, en donde los ‘Albos’ buscan hacer valer su localía y sumar los tres puntos en el Estadio Monumental.

En la previa a este compromiso, el periodista Danilo Díaz analizó en Radio ADN lo que será el importante duelo para Colo Colo, en el que habló sobre lo que sería la inclusión de Carlos Palacios desde el arranque en desmedro de Leonardo Gil, en la que señala que el ex Unión Española tiene una gran oportunidad para mostrar sus condiciones.

“Gil te aporta la presión que no te la da Palacios, pero ahora la diferencia es que Palacios tiene gambeta. Él tiene que jugar en ritmo de alta competencia, no puede jugar como está jugando, como ha venido jugando al trote, eso no”, comenzó declarando Díaz.

Ante lo que ha sido el bajo rendimiento de la ‘Joya’, el destacado comunicador dio su entender por el cual el jugador no ha podido mostrarse de buena forma en su retorno al fútbol chileno, en la que reveló que su falta de capacidad física ha sido un importante problema.

Palacios sería titular en Colo Colo | Foto: Photosport

“A mí me decían que Palacios pensaba que iba a ser más fácil, que su reincoporación al fútbol chileno iba hacer más fácil, que no le iba a costar tanto, pero le ha costado mucho. Si tú no estás físicamente 10 puntos, tú no puedes competir”, explicó en Radio ADN.

Finalmente, Díaz indica que Gustavo Quinteros en esta jornada le da la gran oportunidad a Carlos Palacios para que pueda reencontrarse con su gran nivel futbolístico y pueda pelear ya de forma clara por una titularidad, agarrando el puesto de creador en el conjunto ‘Albo’.

“Quinteros hoy le dice ‘Ya listo, ¿querías jugar? acá tienes la camiseta, juega y no la devuelvas’ hoy día es el partido. Con Palacios el equipo podría buscar otra cosa”, cerró.