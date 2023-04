Colo Colo prepara lo que es su encuentro ante Monagas por la segunda fecha de la Copa Libertadores y mientras eso ocurría, un nuevo hecho de violencia protagonizado por Jordhy Thompson volvió a agitar las aguas en el ‘Popular’, en la que nuevamente la ex pareja del jugador entregó material sobre la violencia de género que el joven atacante ejerció sobre ella.

Ante este escenario que tensó todo en Colo Colo, el estratega de los ‘Albos’ Gustavo Quinteros no hizo vista gorda al tema y en la conferencia previa al partido por Libertadores ante Monagas, entregó su punto de vista sobre esta nueva situación que tiene como principal involucrado a Thompson, quien en el reciente fin de semana había vuelto a la convocatoria.

“En la mañana me causó sorpresa todos estos comentarios y lo que se dice sobre Jordhy y un nuevo posible encuentro con la persona que había tenido problemas. A mí me sorprende porque Jordhy por parte del club y por parte nuestra no tenía ningún permiso para volver a tener relación o estar cerca de esa persona y me extraña también que esa persona que fue agredida, se haya reunido con Jordhy”, comenzó declarando Quinteros.

Profundizando más en sus palabras, el DT fue claro en analizar lo que es la relación entre ambos protagonistas “a mí me parece que ahí hay una relación enfermiza, acá hay culpabilidad de ambos si es así. Ninguno de los dos tendría que estar juntos, nosotros estamos tratando de ayudar a Jordhy Thompson a cambiar para que sea una persona mejor, que cambie su forma de ser, pero veo también que la otra persona debe tener ayuda también para que no vuelva a estar juntos porque a mí me extraña que, si esto es así, de que vuelvan a estar juntos, cuando Jordhy agredió a esa persona”.

Thompson nuevamente en la polémica | Foto: Photosport

“Nosotros como club, yo como cuerpo técnico cualquier jugador que tenga problemas de adicción personales o familia, vamos a hacer todo lo posible para que ese jugador cambie y sea mejor persona. Esa es la idea de siempre, hoy lamentablemente por estos posibles estos hechos, que no se quien determinará si esto es verdad, determinará los pasos a seguir y las personas entendidas”, declaró.

Ya siendo más concreto sobre lo que será la postura del club, el DT de los ‘Albos’ aún confía en la recuperación psicológica de Thompson, en la que deja en claro que seguirán los trabajos por sobre su persona.

“Hoy nosotros como institución queremos lo mejor para que estas personas con problemas puedan cambiar y ser distintos, Por nuestra parte vamos a seguir intentando que Jordhy Thompson sea una mejor persona, pueda cambiar y ojalá que del otro lado se pueda hacer lo mismo, para que no haya más encuentros”, declaró.

Finalmente, Quinteros confirmó que Jordhy Thompson quedó marginado del plantel durante se investigue esta nueva situación “todavía no tengo la confirmación de que esto sucedió, tiene que haber una investigación, tienen que haber algo oficial. El club tomó la determinación de separar a Jordhy de plantel mientras se investigue esto. Yo no puedo creer que dos personas con una relación de maltrato o agresión, se puedan volverá juntar. Hay un problema de ambos”, cerró.