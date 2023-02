Finalmente este lunes fue presentado Darío Lezcano en Colo Colo, en donde será el centrodelantero goleador del equipo que dirige Gustavo Quinteros. Tras resolverse los temas burocráticos con su contrato desde México, el ariete firmó por el Cacique y fue oficializado en conferencia de prensa junto a Daniel Morón y Alfredo Stöhwing.

Ante los medios, el guaraní habló sobre su motivación para venir al Cacique: "Es el club más grande, eso ya dice todo. Quiero ser campeón, para eso vine. Esa es la meta" Además, cumplirá su sueño de jugar la Copa Libertadores: "Es un sueño mio desde chico porque acá en Sudamérica es lo más importante".

Sobre sus características de juego, mencionó que "tratar de aguantar arriba es mi fuerte, y pivotear a los que vienen detrás, y lógicamente tratar de ayudar al equipo y hacer los goles".

También habló sobre quienes le recomendaron tomar la opción de venir a Colo Colo: "cuando Justo [Villar] se enteró me llamó directo y me dijo 'no tienes que pensar dos veces porque es un club grande ahí, yo viví ahí, es familiar", entonces eso a mi me motiva más. Y lo mismo Fabi [Castillo], me dijo "no mano, vente, vente acá, es otra cosa acá porque el club es totalmente diferente".

Según Lezcano, Villar fue importante para convencerse de firmar por Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Con el ex portero paraguayo compartió en la selección guaraní, mientras que con el otro refuerzo de Colo Colo Fabián Castillo fue compañero en el FC Juárez de México, desde donde proviene Lezcano.